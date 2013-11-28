Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:45

St/2 написав: zzzzzz написав: joik



16% в банке -18% НДФЛ

16% в ОВГЗ - 0% НДФЛ 16% в банке -18% НДФЛ16% в ОВГЗ - 0% НДФЛ

В случае досрочного выхода в банке теряем либо доходность либо проценты.

В случае с ОВГЗ, завтра дисконт может быть -50% и в стакане нет бидов, по факту технический дефолт.



Вот за этот риск инвестор в ОВГЗ получает доп доход. Стоит ли этот риск 3-4% годовых каждый решает сам. В случае досрочного выхода в банке теряем либо доходность либо проценты.В случае с ОВГЗ, завтра дисконт может быть -50% и в стакане нет бидов, по факту технический дефолт.Вот за этот риск инвестор в ОВГЗ получает доп доход. Стоит ли этот риск 3-4% годовых каждый решает сам.

Добрый день! Давайте посмотрим на это с другой стороны.1) Уверен, что вы знаете сколько банков обанкротилось за последние несколько лет. Суммы до 200 тысяч гривен попадают под компенсацию,которую нужно еще дождаться (проценты в этот период вам не платят). Все что выше 200 тысяч - кредиторы, на которых, как правило, не хватает денег вырученных от продажи активов банка. В этом плане конкурент ОВГЗ - Ощад, но с НДФЛ.2) Почему вы не описываете противоположный сценарий с премией? Вы когда-то зарабатывали на своем депозите больше процентной ставки, которая прописаа в договоре? Продали его кому-то?3) Отсутствие бидов - не дефолт. Вы можете спокойно сидеть до погащения. На рынке обилие бумаг с разной дюрацией. И вы правда считаете, что страновой дефолт не затронет банки?