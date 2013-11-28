Мечтательный бычок написав:St/2 написав:
В случае досрочного выхода в банке теряем либо доходность либо проценты.
В случае с ОВГЗ, завтра дисконт может быть -50% и в стакане нет бидов, по факту технический дефолт.
Вот за этот риск инвестор в ОВГЗ получает доп доход. Стоит ли этот риск 3-4% годовых каждый решает сам.
Не забываем про: комиссии брокера, платы за хранение, платы за погашение, платы за выплату купона. Это все обычно тарифицируется брокером/хранителем.
Также купон по ОВГЗ раз в 6 месяцев, а не раз в месяц как в процент в банке.
Если сумма до 100к то нет смысла ввязываться в ОВГЗ
От 1 млн все комиссии не оказывают значительного влияния на доходность