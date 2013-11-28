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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1997199819992000

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 47
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
32%
15
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
6%
3
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
21%
10
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
8
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
23%
11
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:26

  Мечтательный бычок написав:
  St/2 написав:
  zzzzzz написав:joik

16% в банке -18% НДФЛ
16% в ОВГЗ - 0% НДФЛ

В случае досрочного выхода в банке теряем либо доходность либо проценты.
В случае с ОВГЗ, завтра дисконт может быть -50% и в стакане нет бидов, по факту технический дефолт.

Вот за этот риск инвестор в ОВГЗ получает доп доход. Стоит ли этот риск 3-4% годовых каждый решает сам.


Не забываем про: комиссии брокера, платы за хранение, платы за погашение, платы за выплату купона. Это все обычно тарифицируется брокером/хранителем.
Также купон по ОВГЗ раз в 6 месяцев, а не раз в месяц как в процент в банке.


Если сумма до 100к то нет смысла ввязываться в ОВГЗ
От 1 млн все комиссии не оказывают значительного влияния на доходность
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 1997199819992000
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