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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:26
Мечтательный бычок написав: St/2 написав: zzzzzz написав:joik
16% в банке -18% НДФЛ
16% в ОВГЗ - 0% НДФЛ
В случае досрочного выхода в банке теряем либо доходность либо проценты.
В случае с ОВГЗ, завтра дисконт может быть -50% и в стакане нет бидов, по факту технический дефолт.
Вот за этот риск инвестор в ОВГЗ получает доп доход. Стоит ли этот риск 3-4% годовых каждый решает сам.
Не забываем про: комиссии брокера, платы за хранение, платы за погашение, платы за выплату купона. Это все обычно тарифицируется брокером/хранителем.
Также купон по ОВГЗ раз в 6 месяцев, а не раз в месяц как в процент в банке.
Если сумма до 100к то нет смысла ввязываться в ОВГЗ
От 1 млн все комиссии не оказывают значительного влияния на доходность
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:38
zzzzzz
Но риск потери бида с ростом капитала только возрастает.
А если сидеть до погашения, то толку нет.
Покупаем ОВГЗ + покупаем форвард на курс, получаем долларовую доходность ниже чем у трежерей с мутными рисками укр фин системы.
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St/2
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:44
Аспирант1 У меня достаточно акций авдея, но я готов докупить после выплаты дивов, за счет дохода, когда цена на бумагу упадет.
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innamax2008
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:44
St/2 написав:zzzzzz
Но риск потери бида с ростом капитала только возрастает.
А если сидеть о погашения, то толку нет.
Покупаем ОВГЗ + покупаем форвард на курс, получаем долларовую доходность ниже чем у трежерей с мутными рисками укр фин системы.
Виталик не пори чушь.
На гривневых депозитах физ лица хранят 242 млрд.грн
Как известно 10% вкладчиков хранят 90% средств в банках.
Вот этим 10% как раз очень тесно в банках, так как они все превышают лимиты ФГВФЛ то у них остается только альтернатива в виде породистых евродочек , где ставки еще ниже около 10-12% , или гос-банки где ставки тоже не высоки , до 14%
Естественно они идут в ОВГЗ.
Кстати о дефолте ОВГЗ , если будет дефолт , то что будет с банками у которых на балансе 347 млрд. ОВГЗ ?
Будет просто коллапс всей системы .
Лягут вообще ВСЕ !!!!
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:55
innamax2008 Vot i vse razgovory))) No ved esli 50 UAH za akciu to posle divov k takoy nizkoy cene ka ya predlagau vseravno ne upadet))))
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Аспирант1
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:58
zzzzzz
Вот и я предлагаю им, 0,5% вкладчиков это половина всех вкладов, не страдать х..ней и не сидеть в активах, которые реальную доходность не дают.
А уходить на Запад, с доходностью от 3% до 10% но, в долларах.
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St/2
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:02
Аспирант1
тут все уже настроились на минимум 15 грн за авдеевку на выкуп, но пример оценки Днепрообленерго (при приобретении существенного больше чем 600, оценка 160) говорит о том что могут быть сюрпризы(
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Serhiy_Y
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:06
innamax2008 написав:Аспирант1
У меня достаточно акций авдея, но я готов докупить после выплаты дивов, за счет дохода, когда цена на бумагу упадет.
Вы вообще уверены, что дивы будут??? )))
Как по мне - самый красивый вариант:
1.быстрый сквиз (не по 15 разумеется).
2.затем срез на дивы.
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Мечтательный бычок
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:12
Мечтательный бычок vot i ya o tom ge)) Zacem platit dvagdi imeya kozirniy zakon)) Snachala otskvizit u vseh, a potom se viplatit divi))
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Аспирант1
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:24
Аспирант1 написав:Мечтательный бычок
vot i ya o tom ge)) Zacem platit dvagdi imeya kozirniy zakon)) Snachala otskvizit u vseh, a potom se viplatit divi))
ну его нах...
жадность фраера погубит.
я потихоньку сливаю. всех денег не заработаешь...
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Мечтательный бычок
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