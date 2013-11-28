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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 19981999200020012002>

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 47
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
32%
15
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
6%
3
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
21%
10
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
8
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
23%
11
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:26

  Мечтательный бычок написав:
  St/2 написав:
  zzzzzz написав:joik

16% в банке -18% НДФЛ
16% в ОВГЗ - 0% НДФЛ

В случае досрочного выхода в банке теряем либо доходность либо проценты.
В случае с ОВГЗ, завтра дисконт может быть -50% и в стакане нет бидов, по факту технический дефолт.

Вот за этот риск инвестор в ОВГЗ получает доп доход. Стоит ли этот риск 3-4% годовых каждый решает сам.


Не забываем про: комиссии брокера, платы за хранение, платы за погашение, платы за выплату купона. Это все обычно тарифицируется брокером/хранителем.
Также купон по ОВГЗ раз в 6 месяцев, а не раз в месяц как в процент в банке.


Если сумма до 100к то нет смысла ввязываться в ОВГЗ
От 1 млн все комиссии не оказывают значительного влияния на доходность
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:38

zzzzzz
Но риск потери бида с ростом капитала только возрастает.

А если сидеть до погашения, то толку нет.
Покупаем ОВГЗ + покупаем форвард на курс, получаем долларовую доходность ниже чем у трежерей с мутными рисками укр фин системы.
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:44

Аспирант1 У меня достаточно акций авдея, но я готов докупить после выплаты дивов, за счет дохода, когда цена на бумагу упадет.
innamax2008
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:44

  St/2 написав:zzzzzz
Но риск потери бида с ростом капитала только возрастает.

А если сидеть о погашения, то толку нет.
Покупаем ОВГЗ + покупаем форвард на курс, получаем долларовую доходность ниже чем у трежерей с мутными рисками укр фин системы.


Виталик не пори чушь.
На гривневых депозитах физ лица хранят 242 млрд.грн

Как известно 10% вкладчиков хранят 90% средств в банках.
Вот этим 10% как раз очень тесно в банках, так как они все превышают лимиты ФГВФЛ то у них остается только альтернатива в виде породистых евродочек , где ставки еще ниже около 10-12% , или гос-банки где ставки тоже не высоки , до 14%
Естественно они идут в ОВГЗ.
Кстати о дефолте ОВГЗ , если будет дефолт , то что будет с банками у которых на балансе 347 млрд. ОВГЗ ?
Будет просто коллапс всей системы .

Лягут вообще ВСЕ !!!!
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:55

innamax2008 Vot i vse razgovory))) No ved esli 50 UAH za akciu to posle divov k takoy nizkoy cene ka ya predlagau vseravno ne upadet))))
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:58

zzzzzz
Вот и я предлагаю им, 0,5% вкладчиков это половина всех вкладов, не страдать х..ней и не сидеть в активах, которые реальную доходность не дают.

А уходить на Запад, с доходностью от 3% до 10% но, в долларах.
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:02

Аспирант1
тут все уже настроились на минимум 15 грн за авдеевку на выкуп, но пример оценки Днепрообленерго (при приобретении существенного больше чем 600, оценка 160) говорит о том что могут быть сюрпризы(
Serhiy_Y
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:06

  innamax2008 написав:Аспирант1 У меня достаточно акций авдея, но я готов докупить после выплаты дивов, за счет дохода, когда цена на бумагу упадет.


Вы вообще уверены, что дивы будут??? )))
Как по мне - самый красивый вариант:
1.быстрый сквиз (не по 15 разумеется).
2.затем срез на дивы.
Мечтательный бычок
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:12

Мечтательный бычок vot i ya o tom ge)) Zacem platit dvagdi imeya kozirniy zakon)) Snachala otskvizit u vseh, a potom se viplatit divi))
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:24

  Аспирант1 написав:Мечтательный бычок vot i ya o tom ge)) Zacem platit dvagdi imeya kozirniy zakon)) Snachala otskvizit u vseh, a potom se viplatit divi))

ну его нах...
жадность фраера погубит.
я потихоньку сливаю. всех денег не заработаешь...
Мечтательный бычок
 
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