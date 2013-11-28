RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1999200020012002>

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 47
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
32%
15
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
6%
3
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
21%
10
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
8
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
23%
11
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:25

Аспирант1
Виртуальной клавой не умеешь пользоваться поставив язык?
Пиши уже на англ.!
Абитуриент какой то, а не аспирант получается!
Востаннє редагувалось komp в П'ят 04 тра, 2018 11:26, всього редагувалось 1 раз.
komp
1
 
Повідомлень: 7637
З нами з: 08.11.07
Подякував: 1672 раз.
Подякували: 2858 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:25

ОВЗГ

Подскажите как найти гривневые ОВЗГ с погашением до октябряф 2018?
На какой счёт упадёт гривна от купона и после погашения?
Какие комиссии при погашении/купоне?
Брокер - Универ

Задача - вывести до 100к гривны из биржи с уплатой налогов в следующем году по подече налоговой

Подскажите, есть ли другие схемы вывода гривны?
Baron Pampa
 
Повідомлень: 327
З нами з: 17.04.12
Подякував: 7 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:26

komp It is ok for me if it is not a problem for you :mrgreen:
Can also write in French and German))
Do you have any more questions?
Аспирант1
 
Повідомлень: 3454
З нами з: 11.06.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 498 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:40

  Мечтательный бычок написав:
  innamax2008 написав:Аспирант1 У меня достаточно акций авдея, но я готов докупить после выплаты дивов, за счет дохода, когда цена на бумагу упадет.


Вы вообще уверены, что дивы будут??? )))
Как по мне - самый красивый вариант:
1.быстрый сквиз (не по 15 разумеется).
2.затем срез на дивы.

Распределенный доход на единицу капитала 11.79 грн., какой по Вашему может быть единица капитала при таком распределенном доходе и оставшемся нераспределенном и основными фондами предприятия.
innamax2008
Аватар користувача
 
Повідомлень: 62
З нами з: 11.04.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:46

  innamax2008 написав:
  Мечтательный бычок написав:
  innamax2008 написав:Аспирант1 У меня достаточно акций авдея, но я готов докупить после выплаты дивов, за счет дохода, когда цена на бумагу упадет.


Вы вообще уверены, что дивы будут??? )))
Как по мне - самый красивый вариант:
1.быстрый сквиз (не по 15 разумеется).
2.затем срез на дивы.

Распределенный доход на единицу капитала 11.79 грн., какой по Вашему может быть единица капитала при таком распределенном доходе и оставшемся нераспределенном и основными фондами предприятия.


Мы тут не теоретики-аналитики, а побитые жизнью и УБой практики :D .
Нормы закона по сквиз-ауту прописаны для реализации единственной цели - отъем ЦБ у собственников. Цель эта достигается при активном содействии НКЦПФР.
Практика показала, что цена выкупа может быть в 10-20 раз ниже расчетной/справедливой/и т.д. (вспомните ту же Азовсталь).
Мечтательный бычок
 
Повідомлень: 538
З нами з: 03.10.12
Подякував: 57 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:47

  Аспирант1 написав:Мечтательный бычок vot i ya o tom ge)) Zacem platit dvagdi imeya kozirniy zakon)) Snachala otskvizit u vseh, a potom se viplatit divi))
В таком случае в суде Рыжему можно будет заблокировать вообще выплату дивов и он нормально расчехлится, что бы летом вывести кэш на метинвест, осенью доллары в степях Украины могут существенно подорожать. :lol:
innamax2008
Аватар користувача
 
Повідомлень: 62
З нами з: 11.04.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:47

innamax2008 Da hot odna UAH))) Ne zabivayte v kakoy strane mi givem)))
Eto vam ne Wall-Street)
Аспирант1
 
Повідомлень: 3454
З нами з: 11.06.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 498 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:52

Baron Pampa

Подскажите как найти гривневые ОВЗГ с погашением до октябряф 2018?

Сайт УБ
http://www.ux.ua/ru/marketdata/onlineresults-bondg.aspx
Сегодня он мало активный , но котировки выставлены по самым ходовым ОВГЗ,а вообще настройте в КВИКе рынок ОВГЗ и все будете сами видеть.
Перечень ОВГЗ с Исинами можно скачать на Минфине
https://www.minfin.gov.ua/news/view/inf ... ziki-(ovdp)

На какой счёт упадёт гривна от купона и после погашения?

Какие комиссии при погашении/купоне?

Брокер - Универ

Все эти вопросы задавайте брокеру - он должен ответить,это его работа.

Вывести деньги с отсрочкой налогов можно через дивиденды,но с ОВГЗ лучше схема.
Еще можно выводить через продажу эмитенту, но для этого надо на собрания ходить.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 27033
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2615 раз.
Подякували: 3735 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:53

Мы тут не теоретики-аналитики, а побитые жизнью и УБой практики :D .
Нормы закона по сквиз-ауту прописаны для реализации единственной цели - отъем ЦБ у собственников. Цель эта достигается при активном содействии НКЦПФР.
Практика показала, что цена выкупа может быть в 10-20 раз ниже расчетной/справедливой/и т.д. (вспомните ту же Азовсталь).[/quote]
Если есть позиция и Вы считаете ее сильной идите в суд.
Востаннє редагувалось innamax2008 в П'ят 04 тра, 2018 11:54, всього редагувалось 1 раз.
innamax2008
Аватар користувача
 
Повідомлень: 62
З нами з: 11.04.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:54

  zzzzzz написав:Если сумма до 100к то нет смысла ввязываться в ОВГЗ
От 1 млн все комиссии не оказывают значительного влияния на доходность


С грнОВГЗ понятно. А какие будут потери на комиссии при покупке валютных ОВГЗ за грн на сумму от млн грн. И как влияет на комиссию, если покупка происходит не одним пакетом (в оферах спряталось несколько мелких продавцов)
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
Повідомлень: 1771
З нами з: 04.09.11
Подякував: 530 раз.
Подякували: 897 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1999200020012002>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 70036
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (13222)
04.05.2018 13:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.