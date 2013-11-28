Аспирант1
Виртуальной клавой не умеешь пользоваться поставив язык?
Пиши уже на англ.!
Абитуриент какой то, а не аспирант получается!
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:25
Аспирант1
Виртуальной клавой не умеешь пользоваться поставив язык?
Пиши уже на англ.!
Абитуриент какой то, а не аспирант получается!
Востаннє редагувалось komp в П'ят 04 тра, 2018 11:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:25
ОВЗГ
Подскажите как найти гривневые ОВЗГ с погашением до октябряф 2018?
На какой счёт упадёт гривна от купона и после погашения?
Какие комиссии при погашении/купоне?
Брокер - Универ
Задача - вывести до 100к гривны из биржи с уплатой налогов в следующем году по подече налоговой
Подскажите, есть ли другие схемы вывода гривны?
Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:26
komp It is ok for me if it is not a problem for you
Can also write in French and German))
Do you have any more questions?
Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:40
Распределенный доход на единицу капитала 11.79 грн., какой по Вашему может быть единица капитала при таком распределенном доходе и оставшемся нераспределенном и основными фондами предприятия.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:46
Мы тут не теоретики-аналитики, а побитые жизнью и УБой практики .
Нормы закона по сквиз-ауту прописаны для реализации единственной цели - отъем ЦБ у собственников. Цель эта достигается при активном содействии НКЦПФР.
Практика показала, что цена выкупа может быть в 10-20 раз ниже расчетной/справедливой/и т.д. (вспомните ту же Азовсталь).
Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:47
В таком случае в суде Рыжему можно будет заблокировать вообще выплату дивов и он нормально расчехлится, что бы летом вывести кэш на метинвест, осенью доллары в степях Украины могут существенно подорожать.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:47
innamax2008 Da hot odna UAH))) Ne zabivayte v kakoy strane mi givem)))
Eto vam ne Wall-Street)
Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:52
Baron Pampa
Сайт УБ
Сегодня он мало активный , но котировки выставлены по самым ходовым ОВГЗ,а вообще настройте в КВИКе рынок ОВГЗ и все будете сами видеть.
Перечень ОВГЗ с Исинами можно скачать на Минфине
Все эти вопросы задавайте брокеру - он должен ответить,это его работа.
Вывести деньги с отсрочкой налогов можно через дивиденды,но с ОВГЗ лучше схема.
Еще можно выводить через продажу эмитенту, но для этого надо на собрания ходить.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:53
Мы тут не теоретики-аналитики, а побитые жизнью и УБой практики .
Нормы закона по сквиз-ауту прописаны для реализации единственной цели - отъем ЦБ у собственников. Цель эта достигается при активном содействии НКЦПФР.
Практика показала, что цена выкупа может быть в 10-20 раз ниже расчетной/справедливой/и т.д. (вспомните ту же Азовсталь).[/quote]
Если есть позиция и Вы считаете ее сильной идите в суд.
Востаннє редагувалось innamax2008 в П'ят 04 тра, 2018 11:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:54
С грнОВГЗ понятно. А какие будут потери на комиссии при покупке валютных ОВГЗ за грн на сумму от млн грн. И как влияет на комиссию, если покупка происходит не одним пакетом (в оферах спряталось несколько мелких продавцов)
"Всё проходит, и это пройдёт"
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