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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:00
Камикадзе написав: zzzzzz написав:
Если сумма до 100к то нет смысла ввязываться в ОВГЗ
От 1 млн все комиссии не оказывают значительного влияния на доходность
С грнОВГЗ понятно. А какие будут потери на комиссии при покупке валютных ОВГЗ за грн на сумму от млн грн. И как влияет на комиссию, если покупка происходит не одним пакетом (в оферах спряталось несколько мелких продавцов)
Уже месяц наблюдаю за стаканами, очень редко когда там мелкие продавцы появляются. Восновном 1 лот на продажу и 1 на покупку
Как правило 100 на офере и 50 на бидах ( долларовые и евровые )
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:02
Влада Білорусі хоче націоналізувати Оршанський авіаремонтний завод, 60% якого належить президенту компанії "Мотор Січ", народному депутату України В'ячеславу Богуслаєву.
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:05
innamax2008 написав:
Мы тут не теоретики-аналитики, а побитые жизнью и УБой практики
.
Нормы закона по сквиз-ауту прописаны для реализации единственной цели - отъем ЦБ у собственников. Цель эта достигается при активном содействии НКЦПФР.
Практика показала, что цена выкупа может быть в 10-20 раз ниже расчетной/справедливой/и т.д. (вспомните ту же Азовсталь).
Если есть позиция и Вы считаете ее сильной идите в суд.[/quote]
Я писал про наивные ожидания в АВДК (11,68 дивы + 15,00 сквиз). Привел Вам в пример печальную практику и напомнил в какой стране мы живем. Сегодня депутатам челюсти на улице ломают и спокойно выходят под залог/ улетают из страны... Какой еще тут суд? Хватит летать, спускайтесь к нам на землю.
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Мечтательный бычок
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:18
Если есть позиция и Вы считаете ее сильной идите в суд.[/quote]
Я писал про наивные ожидания в АВДК (11,68 дивы + 15,00 сквиз). Привел Вам в пример печальную практику и напомнил в какой стране мы живем. Сегодня депутатам челюсти на улице ломают и спокойно выходят под залог/ улетают из страны... Какой еще тут суд? Хватит летать, спускайтесь к нам на землю.[/quote]
Не знаю, как Вы, но я по разным вопросам в суд обращался и по большому счету доволен результатом.
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innamax2008
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:33
Это точно, один я только остался абитуриентом со степенью Ph.D,международным образованием и иностранными языками)))))
Надеюсь мистер Komp меня всему научит и я уже не буду абитуриентом в его глазах)))
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Аспирант1
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:37
Аспирант1 написав:
Это точно, один я только остался абитуриентом со степенью Ph.D,международным образованием и иностранными языками)))))
Надеюсь мистер Komp меня всему научит и я уже не буду абитуриентом в его глазах)))
Да кому тут нужны эти степени)) Вот когда втаришь 10 тыс Укрнафты, тогда и будешь хвастаться ))
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:41
Мечтательный бычок написав:
Думается мне, что с АВДК назревает большой шухер.
Возможно зреет злобный план (хронологически): сквиз за копейки, затем срез на дивиденды.
Судя по жиденькому стакану на покупку - так думаю не только я )).
оо, лет семь не торговал, а тема с нераспределенкой авдк все еще жива
бобик инвестор не заглядывал?
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:46
zzzzzz написав: Аспирант1 написав:
Это точно, один я только остался абитуриентом со степенью Ph.D,международным образованием и иностранными языками)))))
Надеюсь мистер Komp меня всему научит и я уже не буду абитуриентом в его глазах)))
Да кому тут нужны эти степени)) Вот когда втаришь 10 тыс Укрнафты, тогда и будешь хвастаться ))
а ведь я мог...но выбрал путь в Европу))
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Аспирант1
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:47
Аспирант1 написав:
а ведь я мог...но выбрал путь в Европу))
10 штук Укрнефти это 40 тыс.бакинских Президентов)))
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:52
я думаю еще все успеется))) Не в жиже счастье))
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