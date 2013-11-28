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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2000200120022003>

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 48
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
31%
15
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
8%
4
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
21%
10
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
8
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
23%
11
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:00

  Камикадзе написав:
  zzzzzz написав:Если сумма до 100к то нет смысла ввязываться в ОВГЗ
От 1 млн все комиссии не оказывают значительного влияния на доходность


С грнОВГЗ понятно. А какие будут потери на комиссии при покупке валютных ОВГЗ за грн на сумму от млн грн. И как влияет на комиссию, если покупка происходит не одним пакетом (в оферах спряталось несколько мелких продавцов)


Уже месяц наблюдаю за стаканами, очень редко когда там мелкие продавцы появляются. Восновном 1 лот на продажу и 1 на покупку

Как правило 100 на офере и 50 на бидах ( долларовые и евровые )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:02

Влада Білорусі хоче націоналізувати Оршанський авіаремонтний завод, 60% якого належить президенту компанії "Мотор Січ", народному депутату України В'ячеславу Богуслаєву.
Філ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:05

  innamax2008 написав:Мы тут не теоретики-аналитики, а побитые жизнью и УБой практики :D .
Нормы закона по сквиз-ауту прописаны для реализации единственной цели - отъем ЦБ у собственников. Цель эта достигается при активном содействии НКЦПФР.
Практика показала, что цена выкупа может быть в 10-20 раз ниже расчетной/справедливой/и т.д. (вспомните ту же Азовсталь).

Если есть позиция и Вы считаете ее сильной идите в суд.[/quote]

Я писал про наивные ожидания в АВДК (11,68 дивы + 15,00 сквиз). Привел Вам в пример печальную практику и напомнил в какой стране мы живем. Сегодня депутатам челюсти на улице ломают и спокойно выходят под залог/ улетают из страны... Какой еще тут суд? Хватит летать, спускайтесь к нам на землю.
Мечтательный бычок
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:18

Если есть позиция и Вы считаете ее сильной идите в суд.[/quote]

Я писал про наивные ожидания в АВДК (11,68 дивы + 15,00 сквиз). Привел Вам в пример печальную практику и напомнил в какой стране мы живем. Сегодня депутатам челюсти на улице ломают и спокойно выходят под залог/ улетают из страны... Какой еще тут суд? Хватит летать, спускайтесь к нам на землю.[/quote]
Не знаю, как Вы, но я по разным вопросам в суд обращался и по большому счету доволен результатом.
innamax2008
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:33

Это точно, один я только остался абитуриентом со степенью Ph.D,международным образованием и иностранными языками)))))
Надеюсь мистер Komp меня всему научит и я уже не буду абитуриентом в его глазах)))
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:37

  Аспирант1 написав:Это точно, один я только остался абитуриентом со степенью Ph.D,международным образованием и иностранными языками)))))
Надеюсь мистер Komp меня всему научит и я уже не буду абитуриентом в его глазах)))


Да кому тут нужны эти степени)) Вот когда втаришь 10 тыс Укрнафты, тогда и будешь хвастаться ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:41

  Мечтательный бычок написав:Думается мне, что с АВДК назревает большой шухер.
Возможно зреет злобный план (хронологически): сквиз за копейки, затем срез на дивиденды.
Судя по жиденькому стакану на покупку - так думаю не только я )).


оо, лет семь не торговал, а тема с нераспределенкой авдк все еще жива :mrgreen: бобик инвестор не заглядывал?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:46

  zzzzzz написав:
  Аспирант1 написав:Это точно, один я только остался абитуриентом со степенью Ph.D,международным образованием и иностранными языками)))))
Надеюсь мистер Komp меня всему научит и я уже не буду абитуриентом в его глазах)))


Да кому тут нужны эти степени)) Вот когда втаришь 10 тыс Укрнафты, тогда и будешь хвастаться ))

а ведь я мог...но выбрал путь в Европу))
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:47

  Аспирант1 написав:а ведь я мог...но выбрал путь в Европу))


10 штук Укрнефти это 40 тыс.бакинских Президентов)))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:52

я думаю еще все успеется))) Не в жиже счастье))
Аспирант1
 
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