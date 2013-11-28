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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 48
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
31%
15
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
8%
4
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
21%
10
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
8
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
23%
11
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:17

  St/2 написав:zzzzzz
Вот и я предлагаю им, 0,5% вкладчиков это половина всех вкладов, не страдать х..ней и не сидеть в активах, которые реальную доходность не дают.

А уходить на Запад, с доходностью от 3% до 10% но, в долларах.

То, что предлагаете Вы, мы уже давно все поняли.
Остался вопрос, не будет ли ваш заработок "за оказанную помощь" выше, чем мои доходы "инвестора"? :roll:
Или Вам звонят обычно, как в 2008-ом, и Вы успеваете всех предупредить. :mrgreen:
Если располагаете такой информацией, то здесь вам точно не место. Минимум пост главы jp morgan.
Или бесконечно может падать только "проклятая" всеми УБа :?: :twisted:
paolot
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:29

paolot УБ вже рік як росте
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:47

Taras Rudko
Індек УБ, який уже рік росте, сформований 3 паперами Аваль, Центр, Мясорубка. Оскільки мясорубка уже рік як активи в Китаї,а ріст паперу підтримувався зацікавленими,то УБ росла на Аваль та Центр. Тому індекс УБ не відображує реальний стан економіки та драйверів розвитку ринку, а показує ріст 2 паперів - ріст суто спекулятивний, після відсічки на двд, папір просяде разом з індексом.Індекс УБ ніякої інформації не несе, і маркером не працює.
joik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:52

  Taras Rudko написав:paolot УБ вже рік як росте

Я очень рад за нее (с)
Контекст был другой, на западе все стабильно растет, а в Украине если появился рост, значит непременно должно быть падение.
Очевидно, так утверждает г-н St/2.
paolot
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:59

paolot vse verno)) K primeru esli motorku vkluchat - ona navernyaka vernetsya k istokam)
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:01

  Taras Rudko написав:paolot УБ вже рік як росте


Вообще то с февраля 2016 г, но то таке.
Посмотрите структуру торгов сегодня около 90% объема это ОВДП.
ЧП аваля за 1 кв - 1 381 млн.
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:46

  lrs7719 написав:ЧП аваля за 1 кв - 1 381 млн.


Получается 2,25 коп на акцию, или в пересчете на год 9 коп на акцию. За 13 месяцев можно получить с двд за 2017 год (6,902 коп) около 15 коп, почти 50% годовых :shock:

А много ль корова даёт молока?
- Не выдоишь за день - устанет рука.

Старик посмотрел на корову свою:
- Зачем я, Бурёнка, тебя продаю?
Корову свою не продам никому -
Такая скотина нужна самому!
:D
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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