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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:17
St/2 написав:zzzzzz
Вот и я предлагаю им, 0,5% вкладчиков это половина всех вкладов, не страдать х..ней и не сидеть в активах, которые реальную доходность не дают.
А уходить на Запад, с доходностью от 3% до 10% но, в долларах.
То, что предлагаете Вы, мы уже давно все поняли.
Остался вопрос, не будет ли ваш заработок "за оказанную помощь" выше, чем мои доходы "инвестора"?
Или Вам звонят обычно, как в 2008-ом, и Вы успеваете всех предупредить.
Если располагаете такой информацией, то здесь вам точно не место. Минимум пост главы jp morgan.
Или бесконечно может падать только "проклятая" всеми УБа
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paolot
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:29
paolot УБ вже рік як росте
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Taras Rudko
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:47
Taras Rudko
Індек УБ, який уже рік росте, сформований 3 паперами Аваль, Центр, Мясорубка. Оскільки мясорубка уже рік як активи в Китаї,а ріст паперу підтримувався зацікавленими,то УБ росла на Аваль та Центр. Тому індекс УБ не відображує реальний стан економіки та драйверів розвитку ринку, а показує ріст 2 паперів - ріст суто спекулятивний, після відсічки на двд, папір просяде разом з індексом.Індекс УБ ніякої інформації не несе, і маркером не працює.
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joik
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:52
Taras Rudko написав:paolot
УБ вже рік як росте
Я очень рад за нее (с)
Контекст был другой, на западе все стабильно растет, а в Украине если появился рост, значит непременно должно быть падение.
Очевидно, так утверждает г-н St/2.
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paolot
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:59
paolot vse verno)) K primeru esli motorku vkluchat - ona navernyaka vernetsya k istokam)
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:01
Taras Rudko написав:paolot
УБ вже рік як росте
Вообще то с февраля 2016 г, но то таке.
Посмотрите структуру торгов сегодня около 90% объема это ОВДП.
ЧП аваля за 1 кв - 1 381 млн.
В борьбе обретёшь ты право своё.
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lrs7719
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:46
lrs7719 написав:
ЧП аваля за 1 кв - 1 381 млн.
Получается 2,25 коп на акцию, или в пересчете на год 9 коп на акцию. За 13 месяцев можно получить с двд за 2017 год (6,902 коп) около 15 коп, почти 50% годовых
А много ль корова даёт молока?
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Камикадзе
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