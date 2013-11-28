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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2000200120022003

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 48
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
31%
15
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
8%
4
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
21%
10
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
8
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
23%
11
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:17

  St/2 написав:zzzzzz
Вот и я предлагаю им, 0,5% вкладчиков это половина всех вкладов, не страдать х..ней и не сидеть в активах, которые реальную доходность не дают.

А уходить на Запад, с доходностью от 3% до 10% но, в долларах.

То, что предлагаете Вы, мы уже давно все поняли.
Остался вопрос, не будет ли ваш заработок "за оказанную помощь" выше, чем мои доходы "инвестора"? :roll:
Или Вам звонят обычно, как в 2008-ом, и Вы успеваете всех предупредить. :mrgreen:
Если располагаете такой информацией, то здесь вам точно не место. Минимум пост главы jp morgan.
Или бесконечно может падать только "проклятая" всеми УБа :?: :twisted:
paolot
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:29

paolot УБ вже рік як росте
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:47

Taras Rudko
Індек УБ, який уже рік росте, сформований 3 паперами Аваль, Центр, Мясорубка. Оскільки мясорубка уже рік як активи в Китаї,а ріст паперу підтримувався зацікавленими,то УБ росла на Аваль та Центр. Тому індекс УБ не відображує реальний стан економіки та драйверів розвитку ринку, а показує ріст 2 паперів - ріст суто спекулятивний, після відсічки на двд, папір просяде разом з індексом.Індекс УБ ніякої інформації не несе, і маркером не працює.
joik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:52

  Taras Rudko написав:paolot УБ вже рік як росте

Я очень рад за нее (с)
Контекст был другой, на западе все стабильно растет, а в Украине если появился рост, значит непременно должно быть падение.
Очевидно, так утверждает г-н St/2.
paolot
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:59

paolot vse verno)) K primeru esli motorku vkluchat - ona navernyaka vernetsya k istokam)
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:01

  Taras Rudko написав:paolot УБ вже рік як росте


Вообще то с февраля 2016 г, но то таке.
Посмотрите структуру торгов сегодня около 90% объема это ОВДП.
ЧП аваля за 1 кв - 1 381 млн.
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:46

  lrs7719 написав:ЧП аваля за 1 кв - 1 381 млн.


Получается 2,25 коп на акцию, или в пересчете на год 9 коп на акцию. За 13 месяцев можно получить с двд за 2017 год (6,902 коп) около 15 коп, почти 50% годовых :shock:

А много ль корова даёт молока?
- Не выдоишь за день - устанет рука.

Старик посмотрел на корову свою:
- Зачем я, Бурёнка, тебя продаю?
Корову свою не продам никому -
Такая скотина нужна самому!
:D
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:23

Мясорубка, очередной позитив...

Оршанский авиаремонтный завод, 60% акций которого принадлежат президенту компании " Мотор Сич ", народному депутату Украины В'вячеславу Богуслаеву, могут национализировать в Беларуси. Об этом сообщает " Белорусский партизан ".
Издание отмечает, что на этой неделе в Администрации президента Беларуси на переговорах будет решаться, на каких условиях Богуслаев выйдет из капитала Оршанского авиаремонтного завода.
"Также "в залоге" белорусской власти остался личный самолет Богуслаева, которому на прошлой неделе депутат прилетал в Оршу на собрание акционеров предприятия", - сообщает издание.
Как сообщают источники СМИ, "Мотор Сич", передавая свою долю Беларуси, может не только отказаться от финансовых претензий к заводу (сумму составляет около 19 млн долларов), но и заплатить неустойку за неисполнение обязательств по соответствующему инвестиционному договору.
Отмечается, что "Мотор Сич" в начале 2012 года купила около 60% акций Оршанского авиаремонтного завода за 12 млрд рублей. За остальные 40% акций 8 млрд. рублей отдала компания "Системы инвестиций и инноваций", подконтрольная белорусскому бизнесмену Александру Садовому.
"Партнеры обещали модернизировать предприятие, загрузить его заказами, а также вложить средства в социальную инфраструктуру поселка Болбасово, где расположен завод. Была зарегистрирована авиакомпания "Орша Эйр" и началась подготовка по развитию на базе аэродрома логистического комплекса", - пишет СМИ.
Однако, основные акционеры завода договора не выполнили, в связи с чем Генпрокуратура Беларуси начала проверку причин невыполнения условий договора.
Отметим, что Оршанский авиаремонтный завод создан в 1941 году, был акционирован в 2009 году. Предприятие выполняет капитальный ремонт различных модификаций вертолетов Ми-8 (Ми-17), Ми-24 (Ми-35).
Напомним, недавно сотрудники службы безопасности Украины провели обыски на предприятии "Мотор Сич" в Запорожье. Следственные действия СБУ могут быть связанные с уголовным производством относительно продажи акций предприятия иностранным компаниям, которое было возбуждено в прошлом году.
gmm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:34

Когда отсечка по аваль? Есть инфо?
Kangaro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:03

Сегодня через КВИК сделки по ОВГЗ прошли на 14 млн.грн
Я за несколько месяцев не видел таких объемов.
Кстати если на руках у физиков было гривневых ОВГЗ на начало года на 182 млн.грн , то на сегодня уже 979 млн грн

Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
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