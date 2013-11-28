Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:23

Оршанский авиаремонтный завод, 60% акций которого принадлежат президенту компании " Мотор Сич ", народному депутату Украины В'вячеславу Богуслаеву, могут национализировать в Беларуси. Об этом сообщает " Белорусский партизан ".

Издание отмечает, что на этой неделе в Администрации президента Беларуси на переговорах будет решаться, на каких условиях Богуслаев выйдет из капитала Оршанского авиаремонтного завода.

"Также "в залоге" белорусской власти остался личный самолет Богуслаева, которому на прошлой неделе депутат прилетал в Оршу на собрание акционеров предприятия", - сообщает издание.

Как сообщают источники СМИ, "Мотор Сич", передавая свою долю Беларуси, может не только отказаться от финансовых претензий к заводу (сумму составляет около 19 млн долларов), но и заплатить неустойку за неисполнение обязательств по соответствующему инвестиционному договору.

Отмечается, что "Мотор Сич" в начале 2012 года купила около 60% акций Оршанского авиаремонтного завода за 12 млрд рублей. За остальные 40% акций 8 млрд. рублей отдала компания "Системы инвестиций и инноваций", подконтрольная белорусскому бизнесмену Александру Садовому.

"Партнеры обещали модернизировать предприятие, загрузить его заказами, а также вложить средства в социальную инфраструктуру поселка Болбасово, где расположен завод. Была зарегистрирована авиакомпания "Орша Эйр" и началась подготовка по развитию на базе аэродрома логистического комплекса", - пишет СМИ.

Однако, основные акционеры завода договора не выполнили, в связи с чем Генпрокуратура Беларуси начала проверку причин невыполнения условий договора.

Отметим, что Оршанский авиаремонтный завод создан в 1941 году, был акционирован в 2009 году. Предприятие выполняет капитальный ремонт различных модификаций вертолетов Ми-8 (Ми-17), Ми-24 (Ми-35).

Напомним, недавно сотрудники службы безопасности Украины провели обыски на предприятии "Мотор Сич" в Запорожье. Следственные действия СБУ могут быть связанные с уголовным производством относительно продажи акций предприятия иностранным компаниям, которое было возбуждено в прошлом году.