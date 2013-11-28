paolot написав:
То, что предлагаете Вы, мы уже давно все поняли.
Остался вопрос, не будет ли ваш заработок "за оказанную помощь" выше, чем мои доходы "инвестора"?
Или Вам звонят обычно, как в 2008-ом, и Вы успеваете всех предупредить.
Если располагаете такой информацией, то здесь вам точно не место. Минимум пост главы jp morgan.
Или бесконечно может падать только "проклятая" всеми УБа
Простой портфель на западном рынке показал в 2008 году нулевую доходность в долларах. Как себя повели укр стоки мы помним.
Этот же портфель с тех пор вырос на 150%, чуть более сложный на 300%. УБ только вернулась на свои стартовые 500 в долларах.
Покупателей аваля по 5 коп много, но ни одной налоговой декларации мы не увидели и не увидем. Потому, что на один Аваль там хвостом пара гоков и азовка.