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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2001200220032004

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 48
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
31%
15
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
8%
4
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
21%
10
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
8
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
23%
11
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 20:36

  paolot написав:
  St/2 написав:zzzzzz
Вот и я предлагаю им, 0,5% вкладчиков это половина всех вкладов, не страдать х..ней и не сидеть в активах, которые реальную доходность не дают.

А уходить на Запад, с доходностью от 3% до 10% но, в долларах.

То, что предлагаете Вы, мы уже давно все поняли.
Остался вопрос, не будет ли ваш заработок "за оказанную помощь" выше, чем мои доходы "инвестора"? :roll:
Или Вам звонят обычно, как в 2008-ом, и Вы успеваете всех предупредить. :mrgreen:
Если располагаете такой информацией, то здесь вам точно не место. Минимум пост главы jp morgan.
Или бесконечно может падать только "проклятая" всеми УБа :?: :twisted:

Простой портфель на западном рынке показал в 2008 году нулевую доходность в долларах. Как себя повели укр стоки мы помним.
Этот же портфель с тех пор вырос на 150%, чуть более сложный на 300%. УБ только вернулась на свои стартовые 500 в долларах.

Покупателей аваля по 5 коп много, но ни одной налоговой декларации мы не увидели и не увидем. Потому, что на один Аваль там хвостом пара гоков и азовка.
St/2
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