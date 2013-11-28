|
|
|
Идеи: портфель
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 20:36
paolot написав: St/2 написав:zzzzzz
Вот и я предлагаю им, 0,5% вкладчиков это половина всех вкладов, не страдать х..ней и не сидеть в активах, которые реальную доходность не дают.
А уходить на Запад, с доходностью от 3% до 10% но, в долларах.
То, что предлагаете Вы, мы уже давно все поняли.
Остался вопрос, не будет ли ваш заработок "за оказанную помощь" выше, чем мои доходы "инвестора"?
Или Вам звонят обычно, как в 2008-ом, и Вы успеваете всех предупредить.
Если располагаете такой информацией, то здесь вам точно не место. Минимум пост главы jp morgan.
Или бесконечно может падать только "проклятая" всеми УБа
Простой портфель на западном рынке показал в 2008 году нулевую доходность в долларах. Как себя повели укр стоки мы помним.
Этот же портфель с тех пор вырос на 150%, чуть более сложный на 300%. УБ только вернулась на свои стартовые 500 в долларах.
Покупателей аваля по 5 коп много, но ни одной налоговой декларации мы не увидели и не увидем. Потому, что на один Аваль там хвостом пара гоков и азовка.
-
St/2
-
-
- Повідомлень: 10334
- З нами з: 02.09.08
- Подякував: 657 раз.
- Подякували: 1464 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:07
Зафіксив аваль тільки зараз, так що декларацію хіба в наступному році покажу
-
Taras Rudko
-
-
- Повідомлень: 291
- З нами з: 03.10.08
- Подякував: 130 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 тра, 2018 00:48
St/2 написав:
...Потому, что на один Аваль там хвостом пара гоков и азовка.
не знаю, как ты считаешь гоки.
с учетом всей дивидендной истории и байбека они не убыточны.
для справки. байбек провели в июле 2013г. при курсе 8,157
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 12703
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 1702 раз.
- Подякували: 3404 раз.
-
- Профіль
-
5
2
Додано: Суб 05 тра, 2018 00:58
St/2 написав:
...но ни одной налоговой декларации мы не увидели и не увидем.
сорри, но это какое-то упрощенное понимание.
например, налоговые декларации не покажут полученные дивиденды, мне показалось их даже записать в декларацию некуда.
вот прямо сейчас можно войти перед отсечками в ТАТМ, СЕЕN, BAVL, через месяцев 5-6 или раньше получить дивиденды с потерей 6,5%, после отсечек выйти и зафиксировать инвест.убыток.
такая же ситуация была и в прошлом году.
покажи тебе такую декларацию - могу представить, что ты скажешь.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 12703
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 1702 раз.
- Подякували: 3404 раз.
-
- Профіль
-
5
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|166
|70298
|
реклама
|