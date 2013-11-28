St/2 написав:zzzzzz Вот и я предлагаю им, 0,5% вкладчиков это половина всех вкладов, не страдать х..ней и не сидеть в активах, которые реальную доходность не дают.
А уходить на Запад, с доходностью от 3% до 10% но, в долларах.
То, что предлагаете Вы, мы уже давно все поняли. Остался вопрос, не будет ли ваш заработок "за оказанную помощь" выше, чем мои доходы "инвестора"? Или Вам звонят обычно, как в 2008-ом, и Вы успеваете всех предупредить. Если располагаете такой информацией, то здесь вам точно не место. Минимум пост главы jp morgan. Или бесконечно может падать только "проклятая" всеми УБа
Простой портфель на западном рынке показал в 2008 году нулевую доходность в долларах. Как себя повели укр стоки мы помним. Этот же портфель с тех пор вырос на 150%, чуть более сложный на 300%. УБ только вернулась на свои стартовые 500 в долларах.
Покупателей аваля по 5 коп много, но ни одной налоговой декларации мы не увидели и не увидем. Потому, что на один Аваль там хвостом пара гоков и азовка.
St/2 написав:...но ни одной налоговой декларации мы не увидели и не увидем.
сорри, но это какое-то упрощенное понимание. например, налоговые декларации не покажут полученные дивиденды, мне показалось их даже записать в декларацию некуда. вот прямо сейчас можно войти перед отсечками в ТАТМ, СЕЕN, BAVL, через месяцев 5-6 или раньше получить дивиденды с потерей 6,5%, после отсечек выйти и зафиксировать инвест.убыток. такая же ситуация была и в прошлом году. покажи тебе такую декларацию - могу представить, что ты скажешь.
Продавайте быстрее всё, кто еще не успел... "В Украине в январе-марте 2018 года реализована промышленная продукция (товары, услуги) на 621,436 млрд грн, что на 16,7% больше, чем в январе-марте 2017 года, в т.ч. за пределы страны - на 166,784 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики в пятницу." https://bin.ua/top/219929-obem-realizov ... -i-kv.html
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33 написав:Продавайте быстрее всё, кто еще не успел... "В Украине в январе-марте 2018 года реализована промышленная продукция (товары, услуги) на 621,436 млрд грн, что на 16,7% больше, чем в январе-марте 2017 года, в т.ч. за пределы страны - на 166,784 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики в пятницу." https://bin.ua/top/219929-obem-realizov ... -i-kv.html
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."