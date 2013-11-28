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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 48
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
31%
15
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
8%
4
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
21%
10
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
8
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
23%
11
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 19:53

Сорри за оффтоп. Уже отвык удивляться новостям из-за поребрика. Но дно еще далеко не пробито. Омон во всю винтит школоту...
Российские силовики приступили к задержанию детей, участвующих в общероссийской акции протеста Он нам не царь.


https://nv.ua/world/countries/vy-ne-pov ... 68168.html

Хорошо, что обсуждаем дивиденды и сквизы, а подобная дичь уметнуа в Ростов...
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 20:16

Акционеры ЧАО "Концерн "Стирол" (Горловка Донецкой обл.) согласовали куплю-продажу предприятием природного газа на сумму до 1,4 млрд грн (с НДС).

Соответствующее решение акционеры приняли на собрании 27 апреля.

Как сообщалось, концерн "Стирол" входит в группу Ostchem Дмитрия Фирташа.

Химическое предприятие расположено в оккупированных районах Донбасса.
Andrew2
 
Повідомлень: 1009
З нами з: 30.06.15
Подякував: 239 раз.
Подякували: 204 раз.
 
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  #<1 ... 2002200320042005
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