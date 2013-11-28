Российские силовики приступили к задержанию детей, участвующих в общероссийской акции протеста Он нам не царь.
Хорошо, что обсуждаем дивиденды и сквизы, а подобная дичь уметнуа в Ростов...
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 05 тра, 2018 19:53
Сорри за оффтоп. Уже отвык удивляться новостям из-за поребрика. Но дно еще далеко не пробито. Омон во всю винтит школоту...
Хорошо, что обсуждаем дивиденды и сквизы, а подобная дичь уметнуа в Ростов...
Додано: Суб 05 тра, 2018 20:16
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