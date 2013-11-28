Ціна викупу 1 акції становить 0,3130 грн. (була затверджена Наглядовою радою Банку, Протокол №НР-1/1 від 02.05.2018 р., та визначена як ринкова вартість акцій Банку станом на останній робочий день, що передував дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання Зборів).
Протягом 30 днів після Зборів акціонер, який має намір реалізувати право обов’язкового викупу, має подати Банку письмову вимогу. У вимозі акціонера мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість тип та/або клас акцій, обов’язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції Банку станом на дату подання вимоги. На підставі поданої акціонером вимоги про обов’язковий викуп акцій між акціонером та Банком укладається у письмовій формі Договір про викуп акцій згідно з типовою формою, затвердженою Наглядовою Радою Банку. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера Банк, на підставі укладеного із акціонером Договору про викуп акцій, здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру. Відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Банком права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає, у т.ч. відповідно до умов Договору про викуп акцій.Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, згідно умов Договору про викуп акцій. Подати письмову вимогу, ознайомитись з типовою формою Договору про викуп акцій та отримати більш детальну інформацію щодо викупу акцій акціонери можуть за адресою: Дніпровська набережна, 7, м.Київ, телефон для довідок (044) 490-87-42/43.
Ціна викупу 1 акції становить 0,3130 грн. (була затверджена Наглядовою радою Банку, Протокол №НР-1/1 від 02.05.2018 р., та визначена як ринкова вартість акцій Банку станом на останній робочий день, що передував дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання Зборів).
Протягом 30 днів після Зборів акціонер, який має намір реалізувати право обов’язкового викупу, має подати Банку письмову вимогу. У вимозі акціонера мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість тип та/або клас акцій, обов’язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції Банку станом на дату подання вимоги. На підставі поданої акціонером вимоги про обов’язковий викуп акцій між акціонером та Банком укладається у письмовій формі Договір про викуп акцій згідно з типовою формою, затвердженою Наглядовою Радою Банку. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера Банк, на підставі укладеного із акціонером Договору про викуп акцій, здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру. Відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Банком права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає, у т.ч. відповідно до умов Договору про викуп акцій.Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, згідно умов Договору про викуп акцій. Подати письмову вимогу, ознайомитись з типовою формою Договору про викуп акцій та отримати більш детальну інформацію щодо викупу акцій акціонери можуть за адресою: Дніпровська набережна, 7, м.Київ, телефон для довідок (044) 490-87-42/43.
спасибо за новость. Но, такая корова самому нужна
пс: есть инфо об фиксации реестра для выплаты дивов?
Kangaro написав:обычная оферта для тех кто был на собрании и проголосовал "против"
Мне в этой всей истории интересно только сколько из 705 млн акций проголосовавших "против" правочинов реально подадут на выкуп... Кто что думает?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."