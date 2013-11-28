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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 48
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
31%
15
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
8%
4
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
21%
10
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
8
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
23%
11
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 19:53

Сорри за оффтоп. Уже отвык удивляться новостям из-за поребрика. Но дно еще далеко не пробито. Омон во всю винтит школоту...
Российские силовики приступили к задержанию детей, участвующих в общероссийской акции протеста Он нам не царь.


https://nv.ua/world/countries/vy-ne-pov ... 68168.html

Хорошо, что обсуждаем дивиденды и сквизы, а подобная дичь уметнуа в Ростов...
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 20:16

Акционеры ЧАО "Концерн "Стирол" (Горловка Донецкой обл.) согласовали куплю-продажу предприятием природного газа на сумму до 1,4 млрд грн (с НДС).

Соответствующее решение акционеры приняли на собрании 27 апреля.

Как сообщалось, концерн "Стирол" входит в группу Ostchem Дмитрия Фирташа.

Химическое предприятие расположено в оккупированных районах Донбасса.
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 08:07

Аваль селл-аут

https://www.aval.ua/ru/about/for_publication/
Ціна викупу 1 акції становить 0,3130 грн. (була затверджена Наглядовою
радою Банку, Протокол №НР-1/1 від 02.05.2018 р., та визначена як ринкова вартість
акцій Банку станом на останній робочий день, що передував дню розміщення в
установленому порядку повідомлення про скликання Зборів).

Протягом 30 днів після Зборів акціонер, який має намір реалізувати право
обов’язкового викупу, має подати Банку письмову вимогу. У вимозі акціонера
мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання
(місцезнаходження), кількість тип та/або клас акцій, обов’язкового викупу яких він
вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що
підтверджують його право власності на акції Банку станом на дату подання вимоги.
На підставі поданої акціонером вимоги про обов’язковий викуп акцій між
акціонером та Банком укладається у письмовій формі Договір про викуп акцій
згідно з типовою формою, затвердженою Наглядовою Радою Банку.
Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера Банк, на підставі
укладеного із акціонером Договору про викуп акцій, здійснює оплату вартості акцій
за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу
акцій, що належать акціонеру. Відповідний акціонер повинен вчинити усі дії,
необхідні для набуття Банком права власності на акції, обов'язкового викупу яких
він вимагає, у т.ч. відповідно до умов Договору про викуп акцій.Оплата акцій
здійснюється у грошовій формі, згідно умов Договору про викуп акцій.
Подати письмову вимогу, ознайомитись з типовою формою Договору про
викуп акцій та отримати більш детальну інформацію щодо викупу акцій акціонери
можуть за адресою: Дніпровська набережна, 7, м.Київ, телефон для довідок (044)
490-87-42/43.
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 09:21

  Камикадзе написав:https://www.aval.ua/ru/about/for_publication/
Ціна викупу 1 акції становить 0,3130 грн. (була затверджена Наглядовою
радою Банку, Протокол №НР-1/1 від 02.05.2018 р., та визначена як ринкова вартість
акцій Банку станом на останній робочий день, що передував дню розміщення в
установленому порядку повідомлення про скликання Зборів).

Протягом 30 днів після Зборів акціонер, який має намір реалізувати право
обов’язкового викупу, має подати Банку письмову вимогу. У вимозі акціонера
мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання
(місцезнаходження), кількість тип та/або клас акцій, обов’язкового викупу яких він
вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що
підтверджують його право власності на акції Банку станом на дату подання вимоги.
На підставі поданої акціонером вимоги про обов’язковий викуп акцій між
акціонером та Банком укладається у письмовій формі Договір про викуп акцій
згідно з типовою формою, затвердженою Наглядовою Радою Банку.
Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера Банк, на підставі
укладеного із акціонером Договору про викуп акцій, здійснює оплату вартості акцій
за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу
акцій, що належать акціонеру. Відповідний акціонер повинен вчинити усі дії,
необхідні для набуття Банком права власності на акції, обов'язкового викупу яких
він вимагає, у т.ч. відповідно до умов Договору про викуп акцій.Оплата акцій
здійснюється у грошовій формі, згідно умов Договору про викуп акцій.
Подати письмову вимогу, ознайомитись з типовою формою Договору про
викуп акцій та отримати більш детальну інформацію щодо викупу акцій акціонери
можуть за адресою: Дніпровська набережна, 7, м.Київ, телефон для довідок (044)
490-87-42/43.



спасибо за новость.
Но, такая корова самому нужна 8)


пс: есть инфо об фиксации реестра для выплаты дивов?
Kangaro
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 09:33

Камикадзе
этож не выкуп а обычная офферта
master_the_market
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 09:36

  master_the_market написав:Камикадзе
этож не выкуп а обычная офферта


обычная оферта для тех кто был на собрании и проголосовал "против"
Kangaro
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 09:38

Kangaro
так это типа окончательный сквиз ? )
master_the_market
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 09:47

Re: Идеи: портфель

  Kangaro написав:обычная оферта для тех кто был на собрании и проголосовал "против"

Мне в этой всей истории интересно только сколько из 705 млн акций проголосовавших "против" правочинов реально подадут на выкуп... Кто что думает?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 09:48

  Investor_33 написав:
  Kangaro написав:обычная оферта для тех кто был на собрании и проголосовал "против"

Мне в этой всей истории интересно только сколько из 705 млн акций проголосовавших "против" правочинов реально подадут на выкуп... Кто что думает?

если акции упадут ниже 0.31 - то все)
но такой цены, увы не будет ближайший месяц
Kangaro
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 09:52

  Investor_33 написав:
  Kangaro написав:обычная оферта для тех кто был на собрании и проголосовал "против"

Мне в этой всей истории интересно только сколько из 705 млн акций проголосовавших "против" правочинов реально подадут на выкуп... Кто что думает?


ИМХО если срез на двд будет в ближайшие дни, то близко 100 %
Если срез затянут, то близко около 0%
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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