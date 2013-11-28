Как раз в этом я и не уверен...
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 07 тра, 2018 10:05
Re: Идеи: портфель
Как раз в этом я и не уверен...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Пон 07 тра, 2018 10:36
Это этап обязательного выкупа по требованию акционера (селл-аута) - "публикация цены выкупа"
Можно ли называть это публичной оффертой? Я не возражаю, "хоть горшком назови, только в печь не сажай"
Юридически же в украинском законодательстве предложение заключить договор (офферта) базируется на вольном изъявлении сторон. Тут вольное изъявление только у меня, только я могу требовать (предлагать) заключить договор, эмитент обязан принять мое требование
"Всё проходит, и это пройдёт"
Додано: Пон 07 тра, 2018 10:41
100% тех, кто имеет право, те специально ехал (оформлял доверенность) на собрание, чтобы проголосовать "против"
Вы были на собрании, голосовали "против"? Если нет, то вам это не нужно
"Всё проходит, и это пройдёт"
Додано: Пон 07 тра, 2018 10:42
Возвращаясь к теме почему так важно что-бы Укрнафта продавала добытый газ на открытых торгах а не на мутных схемах Днепразоту.
Живите своим умом!
Додано: Пон 07 тра, 2018 11:04
Насколько я понял, соглашение с Днепразотом будет выполняться по прежним условиям, вывод продолжится. Остальные объемы уже будут через аукцион.
Додано: Пон 07 тра, 2018 11:13
Andrew2
Договор с Днепроазотом был продлен до 1 квартала 2018 , о дльнейшей судьбе нет никакой информации.
Живите своим умом!
Додано: Пон 07 тра, 2018 11:22
Re: Идеи: портфель
Там были фин посредники, которые имели по 5 доверенностей с 10-ками миллионов акций. Так-что многие специально не ехали и есть очень консервативные фонды, где решение будет приниматься комитетами, по факту известия о дате фиксинга дивидендов. Так что больше 70% из тех что против навряд-ли соберется на выкуп.
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