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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2003200420052006

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 48
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
31%
15
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
8%
4
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
21%
10
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
8
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
23%
11
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 10:05

Re: Идеи: портфель

  Камикадзе написав:ИМХО если срез на двд будет в ближайшие дни, то близко 100 %

Как раз в этом я и не уверен...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 10:36

  master_the_market написав:Камикадзе
этож не выкуп а обычная офферта


Это этап обязательного выкупа по требованию акционера (селл-аута) - "публикация цены выкупа"
Можно ли называть это публичной оффертой? Я не возражаю, "хоть горшком назови, только в печь не сажай"
Юридически же в украинском законодательстве предложение заключить договор (офферта) базируется на вольном изъявлении сторон. Тут вольное изъявление только у меня, только я могу требовать (предлагать) заключить договор, эмитент обязан принять мое требование
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 10:41

  Investor_33 написав:
  Камикадзе написав:ИМХО если срез на двд будет в ближайшие дни, то близко 100 %

Как раз в этом я и не уверен...


100% тех, кто имеет право, те специально ехал (оформлял доверенность) на собрание, чтобы проголосовать "против"

Вы были на собрании, голосовали "против"? Если нет, то вам это не нужно
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 10:42

Возвращаясь к теме почему так важно что-бы Укрнафта продавала добытый газ на открытых торгах а не на мутных схемах Днепразоту.

ПАО "Укрнафта" по итогам 2017 года недополучила 2,3 млрд гривен дохода от реализации аммиака из-за разницы в фактической цене продажи аммиака в адрес ПАО "Днепразот" и его рыночной стоимости на момент продажи. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3064772
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 11:04

  zzzzzz написав:Возвращаясь к теме почему так важно что-бы Укрнафта продавала добытый газ на открытых торгах а не на мутных схемах Днепразоту.

ПАО "Укрнафта" по итогам 2017 года недополучила 2,3 млрд гривен дохода от реализации аммиака из-за разницы в фактической цене продажи аммиака в адрес ПАО "Днепразот" и его рыночной стоимости на момент продажи. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3064772

Насколько я понял, соглашение с Днепразотом будет выполняться по прежним условиям, вывод продолжится. Остальные объемы уже будут через аукцион.
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 11:13

Andrew2

Договор с Днепроазотом был продлен до 1 квартала 2018 , о дльнейшей судьбе нет никакой информации.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 11:22

Re: Идеи: портфель

  Камикадзе написав:100% тех, кто имеет право, те специально ехал (оформлял доверенность) на собрание, чтобы проголосовать "против"


Там были фин посредники, которые имели по 5 доверенностей с 10-ками миллионов акций. Так-что многие специально не ехали и есть очень консервативные фонды, где решение будет приниматься комитетами, по факту известия о дате фиксинга дивидендов. Так что больше 70% из тех что против навряд-ли соберется на выкуп.
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