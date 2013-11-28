Камикадзе написав:ИМХО если срез на двд будет в ближайшие дни, то близко 100 %
Как раз в этом я и не уверен...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
master_the_market написав:Камикадзе этож не выкуп а обычная офферта
Это этап обязательного выкупа по требованию акционера (селл-аута) - "публикация цены выкупа" Можно ли называть это публичной оффертой? Я не возражаю, "хоть горшком назови, только в печь не сажай" Юридически же в украинском законодательстве предложение заключить договор (офферта) базируется на вольном изъявлении сторон. Тут вольное изъявление только у меня, только я могу требовать (предлагать) заключить договор, эмитент обязан принять мое требование
Возвращаясь к теме почему так важно что-бы Укрнафта продавала добытый газ на открытых торгах а не на мутных схемах Днепразоту.
ПАО "Укрнафта" по итогам 2017 года недополучила 2,3 млрд гривен дохода от реализации аммиака из-за разницы в фактической цене продажи аммиака в адрес ПАО "Днепразот" и его рыночной стоимости на момент продажи. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3064772
zzzzzz написав:Возвращаясь к теме почему так важно что-бы Укрнафта продавала добытый газ на открытых торгах а не на мутных схемах Днепразоту.
ПАО "Укрнафта" по итогам 2017 года недополучила 2,3 млрд гривен дохода от реализации аммиака из-за разницы в фактической цене продажи аммиака в адрес ПАО "Днепразот" и его рыночной стоимости на момент продажи. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3064772
Насколько я понял, соглашение с Днепразотом будет выполняться по прежним условиям, вывод продолжится. Остальные объемы уже будут через аукцион.
Камикадзе написав:100% тех, кто имеет право, те специально ехал (оформлял доверенность) на собрание, чтобы проголосовать "против"
Там были фин посредники, которые имели по 5 доверенностей с 10-ками миллионов акций. Так-что многие специально не ехали и есть очень консервативные фонды, где решение будет приниматься комитетами, по факту известия о дате фиксинга дивидендов. Так что больше 70% из тех что против навряд-ли соберется на выкуп.
Юристы будут представлять интересы Украины в деле по иску миноритарных акционеров ПАО Укрнафта, связанных с группой Приват. Министерство юстиции 26 апреля заключило соглашение с международной юридической фирмой Hogan Lovells (Великобритания) о юруслугах на 2,75 млн долларов, или 72,3 млн гривен. Об этом в понедельник, 7 мая, сообщают Наші гроші со ссылкой на Прозорро.
В этом году фирма будет представлять интересы Украины в деле по иску миноритарных акционеров ПАО Укрнафта - кипрских компаний Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited и Bordo Management Limited, связанных с группой Приват.
Сумма исковых требований составляет около $5,44 млрд. Самую высокую почасовую ставку имеет партнер Hogan Lovells Маркус Бургсталлер - $900. Перевод стоит $75 за страницу, курьерская доставка в Украину на следующий день - $80. Трехдневная поездка четырех человек в Киев обойдется в $10 250, а визит четырех человек на двухнедельные слушания по Стокгольм - в $45 тысяч.
В качестве третьего лица привлечена украинская фирма Lexwell & Partners Андрея Колупаева.
Камикадзе написав:100% тех, кто имеет право, те специально ехал (оформлял доверенность) на собрание, чтобы проголосовать "против"
Там были фин посредники, которые имели по 5 доверенностей с 10-ками миллионов акций. Так-что многие специально не ехали и есть очень консервативные фонды, где решение будет приниматься комитетами, по факту известия о дате фиксинга дивидендов. Так что больше 70% из тех что против навряд-ли соберется на выкуп.
Тут выдернута лишь одна цитата. Цифры 0% и 100% - это гипербола для более наглядной иллюстрации принципа принятия решения по факту известия о дате фиксинга дивидендов, не понимайте эти цифры буквально.
ПС. Наблюдательный совет уже собирался, но дату среза двд не назначил (раньше аваль это делал очень оперативно) - серьезный звонок. ИМХО будет сценарий "или двд без выкупа", "или выкуп без двд", объем выкупа будет мизерным.
Рiшенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» вiд 05.05.2018 р. (протокол №7/2018) визначено дату складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за пiдсумками роботи ПАТ «Центренерго» у 2017 роцi – 22.05.2018р.