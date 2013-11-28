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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2004200520062007

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 48
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
31%
15
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
8%
4
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
21%
10
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
8
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
23%
11
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 13:30

  Камикадзе написав:ПС. Наблюдательный совет уже собирался, но дату среза двд не назначил (раньше аваль это делал очень оперативно) - серьезный звонок. ИМХО будет сценарий "или двд без выкупа", "или выкуп без двд", объем выкупа будет мизерным.


За 2013 дата отсечки - 12.05.2014
За 2016 - 15.05.2017
Опять же - дата подачи заявления не является датой продажи акций? Или является?
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 13:43

  lrs7719 написав:
  Камикадзе написав:ПС. Наблюдательный совет уже собирался, но дату среза двд не назначил (раньше аваль это делал очень оперативно) - серьезный звонок. ИМХО будет сценарий "или двд без выкупа", "или выкуп без двд", объем выкупа будет мизерным.


За 2013 дата отсечки - 12.05.2014
За 2016 - 15.05.2017
Опять же - дата подачи заявления не является датой продажи акций? Или является?


На выплату двд закон дает 6 месяцев, а на выкуп 30+30 дней. Для Аваля логично затянуть срез на двд до завершения процедуры выкупа
Востаннє редагувалось Камикадзе в Пон 07 тра, 2018 13:45, всього редагувалось 1 раз.
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 13:45

  lrs7719 написав:Опять же - дата подачи заявления не является датой продажи акций? Или является?

ребята, не сходите раньше времени с ума.
до дедлайна для подачи заявления на выкуп еще уйма времени.
имхо, до 21-22 мая нефиг вообще волноваться.
просто ждите развития ситуации.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 13:48

  Камикадзе написав:Для Аваля логично затянуть срез на двд до завершения процедуры выкупа

это для нас было бы логично :mrgreen: :mrgreen:
вот не уверен, что именно наши "кадры" принимают окончательное решение по этой дилемме. а австриякам в голову не влезешь...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 13:58

З 1 квітня 2018 року ПАТ «Укрнафта» перейшла до реалізації газу власного видобутку на відкритих аукціонах та за двосторонніми угодами. Так, за квітень компанія провела два аукціони на «Українській енергетичній біржі», реалізувавши по 4 млн м3 газу за середньозваженою ціною 8860,0 грн/тис. м3 та 8562,5 грн/тис. м3. Всього в минулому місяці компанія реалізувала 31 млн м3 газу власного видобутку.

Нагадаємо, що наприкінці 2017 року закінчилась двостороння угода (продовження контракту 2011 року) з ПАТ «Дніпроазот», за якою компанія переробляла весь обсяг газу власного видобутку в аміак на орендованих потужностях заводу та реалізувала кінцевий продукт безпосередньо підприємству. В рамках двостороннього контракту з «Дніпроазотом» у 2017 році компанія реалізувала 0,5 млн т аміаку за цінами, які ґрунтувались на оптовому характері пропозиції та в умовах експортного паритету формувались на основі довгострокових формульних котирувань, орієнтованих на вартість аміаку на закордонних майданчиках, а також з урахуванням специфіки умов постачання.

Водночас, поширена в деяких ЗМІ інформація про нібито недоотриманий прибуток або навіть збитковість операцій з продажу аміаку є недостовірною. Вона ґрунтується на непрофесійному аналізі, який в свою чергу базується на порівнянні неспівставних цінових пропозицій: сформовані на базі довгострокових формульних котирувань ціни продажу значного обсягу аміаку, виробленого «Укрнафтою» на орендованих потужностях, для одного покупця порівнюються з анонсованими (а не фактичними) цінами поставок невеликими цистернами та іншими схожими партіями.

Фаховий аналіз з цього питання раніше проводила Державна аудиторська служба України за ініціативою НАБУ і визначені в двосторонньому договорі з «Дніпроазотом» ціни на аміак «Укрнафти» отримали незалежне обґрунтування.

Наразі «Укрнафта» не займається виробництвом аміаку на жодних умовах і знаходиться в процесі передачі відповідних потужностей «Дніпроазоту».
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 14:44

  Yuri_T написав:
  lrs7719 написав:Опять же - дата подачи заявления не является датой продажи акций? Или является?

ребята, не сходите раньше времени с ума.
до дедлайна для подачи заявления на выкуп еще уйма времени.
имхо, до 21-22 мая нефиг вообще волноваться.
просто ждите развития ситуации.


Так это сугубо поддержать разговор. А так - решение принято. Ждём.
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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