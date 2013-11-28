Додано: Пон 07 тра, 2018 13:58

З 1 квітня 2018 року ПАТ «Укрнафта» перейшла до реалізації газу власного видобутку на відкритих аукціонах та за двосторонніми угодами. Так, за квітень компанія провела два аукціони на «Українській енергетичній біржі», реалізувавши по 4 млн м3 газу за середньозваженою ціною 8860,0 грн/тис. м3 та 8562,5 грн/тис. м3. Всього в минулому місяці компанія реалізувала 31 млн м3 газу власного видобутку.



Нагадаємо, що наприкінці 2017 року закінчилась двостороння угода (продовження контракту 2011 року) з ПАТ «Дніпроазот», за якою компанія переробляла весь обсяг газу власного видобутку в аміак на орендованих потужностях заводу та реалізувала кінцевий продукт безпосередньо підприємству. В рамках двостороннього контракту з «Дніпроазотом» у 2017 році компанія реалізувала 0,5 млн т аміаку за цінами, які ґрунтувались на оптовому характері пропозиції та в умовах експортного паритету формувались на основі довгострокових формульних котирувань, орієнтованих на вартість аміаку на закордонних майданчиках, а також з урахуванням специфіки умов постачання.



Водночас, поширена в деяких ЗМІ інформація про нібито недоотриманий прибуток або навіть збитковість операцій з продажу аміаку є недостовірною. Вона ґрунтується на непрофесійному аналізі, який в свою чергу базується на порівнянні неспівставних цінових пропозицій: сформовані на базі довгострокових формульних котирувань ціни продажу значного обсягу аміаку, виробленого «Укрнафтою» на орендованих потужностях, для одного покупця порівнюються з анонсованими (а не фактичними) цінами поставок невеликими цистернами та іншими схожими партіями.



Фаховий аналіз з цього питання раніше проводила Державна аудиторська служба України за ініціативою НАБУ і визначені в двосторонньому договорі з «Дніпроазотом» ціни на аміак «Укрнафти» отримали незалежне обґрунтування.



Наразі «Укрнафта» не займається виробництвом аміаку на жодних умовах і знаходиться в процесі передачі відповідних потужностей «Дніпроазоту».