За 2013 дата отсечки - 12.05.2014
За 2016 - 15.05.2017
Опять же - дата подачи заявления не является датой продажи акций? Или является?
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 07 тра, 2018 13:30
За 2013 дата отсечки - 12.05.2014
За 2016 - 15.05.2017
Опять же - дата подачи заявления не является датой продажи акций? Или является?
В борьбе обретёшь ты право своё.
Додано: Пон 07 тра, 2018 13:43
На выплату двд закон дает 6 месяцев, а на выкуп 30+30 дней. Для Аваля логично затянуть срез на двд до завершения процедуры выкупа
Востаннє редагувалось Камикадзе в Пон 07 тра, 2018 13:45, всього редагувалось 1 раз.
"Всё проходит, и это пройдёт"
Додано: Пон 07 тра, 2018 13:45
ребята, не сходите раньше времени с ума.
до дедлайна для подачи заявления на выкуп еще уйма времени.
имхо, до 21-22 мая нефиг вообще волноваться.
просто ждите развития ситуации.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 07 тра, 2018 13:48
это для нас было бы логично
вот не уверен, что именно наши "кадры" принимают окончательное решение по этой дилемме. а австриякам в голову не влезешь...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 07 тра, 2018 13:58
З 1 квітня 2018 року ПАТ «Укрнафта» перейшла до реалізації газу власного видобутку на відкритих аукціонах та за двосторонніми угодами. Так, за квітень компанія провела два аукціони на «Українській енергетичній біржі», реалізувавши по 4 млн м3 газу за середньозваженою ціною 8860,0 грн/тис. м3 та 8562,5 грн/тис. м3. Всього в минулому місяці компанія реалізувала 31 млн м3 газу власного видобутку.
Нагадаємо, що наприкінці 2017 року закінчилась двостороння угода (продовження контракту 2011 року) з ПАТ «Дніпроазот», за якою компанія переробляла весь обсяг газу власного видобутку в аміак на орендованих потужностях заводу та реалізувала кінцевий продукт безпосередньо підприємству. В рамках двостороннього контракту з «Дніпроазотом» у 2017 році компанія реалізувала 0,5 млн т аміаку за цінами, які ґрунтувались на оптовому характері пропозиції та в умовах експортного паритету формувались на основі довгострокових формульних котирувань, орієнтованих на вартість аміаку на закордонних майданчиках, а також з урахуванням специфіки умов постачання.
Водночас, поширена в деяких ЗМІ інформація про нібито недоотриманий прибуток або навіть збитковість операцій з продажу аміаку є недостовірною. Вона ґрунтується на непрофесійному аналізі, який в свою чергу базується на порівнянні неспівставних цінових пропозицій: сформовані на базі довгострокових формульних котирувань ціни продажу значного обсягу аміаку, виробленого «Укрнафтою» на орендованих потужностях, для одного покупця порівнюються з анонсованими (а не фактичними) цінами поставок невеликими цистернами та іншими схожими партіями.
Фаховий аналіз з цього питання раніше проводила Державна аудиторська служба України за ініціативою НАБУ і визначені в двосторонньому договорі з «Дніпроазотом» ціни на аміак «Укрнафти» отримали незалежне обґрунтування.
Наразі «Укрнафта» не займається виробництвом аміаку на жодних умовах і знаходиться в процесі передачі відповідних потужностей «Дніпроазоту».
Додано: Пон 07 тра, 2018 14:44
Так это сугубо поддержать разговор. А так - решение принято. Ждём.
по идее - следующим будет объявление про дивы
Востаннє редагувалось lrs7719 в Пон 07 тра, 2018 17:45, всього редагувалось 1 раз.
В борьбе обретёшь ты право своё.
Додано: Пон 07 тра, 2018 16:41
Интересно, в проспекте этих консервативных фондов есть ли норма, что на балансе могут быть акции ПрАТ?
Додано: Пон 07 тра, 2018 17:07
Брент - 76
рост мировых нефтяных цен связан с ожиданиями трейдерами решения президента США Дональда Трампа по санкциям против против Ирана. Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая объявит о том, остаются ли США в Совместном плане действий по иранской ядерной программе или нет. В рамках закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или не продлевать режим снятия санкций с Ирана.
Живите своим умом!
|