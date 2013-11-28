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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2005200620072008

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 48
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
31%
15
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
8%
4
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
21%
10
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
8
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
23%
11
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 08:54

Yuri_T

а шо за новости по срокам выплаты, чо решили по закону выплачивать ?
И это пройдёт ©
ChuLock
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 08:55

  ChuLock написав:Yuri_T

а шо за новости по срокам выплаты, чо решили по закону выплачивать ?

привыкай))
115,5% годовых, если купить сегодня по 21 и выплатят в срок.
осталось дождаться, как глубоко нырнёт цена после 22 мая.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 09:04

  Yuri_T написав:
привыкай))


так мозоли то в нужных местах уже наработаны, а тут такие подарки .
Бойся данайцев дары приносящих © )
И это пройдёт ©
ChuLock
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 09:27

Той випадок, коли центрик може дати фори бабівалі.
Філ
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 09:39

  Філ написав:Той випадок, коли центрик може дати фори бабівалі.

Им и так слишком много форы дали за последние 3-4 года. Можно подумать австрийские фермеры делают политику в Украине и НБУ для них работает :mrgreen:
Аваль :arrow: ПРАТ :arrow: и на выход под сквизаут.
Вроде, очевидно.
Заодно комсомолу окончательно "заметут" следы их преступных схем 90-х. Ведь такое большое количество акционеров у Аваля не спроста :roll:
paolot
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 10:14

Re: Идеи: портфель

  paolot написав:Аваль ПРАТ и на выход под сквизаут.Вроде, очевидно.

Сквиз без ПрАта не возможен? ЦИРК..!
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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