Yuri_T
а шо за новости по срокам выплаты, чо решили по закону выплачивать ?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 08 тра, 2018 08:54
Yuri_T
а шо за новости по срокам выплаты, чо решили по закону выплачивать ?
И это пройдёт ©
Додано: Вів 08 тра, 2018 08:55
привыкай))
115,5% годовых, если купить сегодня по 21 и выплатят в срок.
осталось дождаться, как глубоко нырнёт цена после 22 мая.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 08 тра, 2018 09:04
так мозоли то в нужных местах уже наработаны, а тут такие подарки .
Бойся данайцев дары приносящих © )
И это пройдёт ©
Додано: Вів 08 тра, 2018 09:39
Им и так слишком много форы дали за последние 3-4 года. Можно подумать австрийские фермеры делают политику в Украине и НБУ для них работает
Аваль ПРАТ и на выход под сквизаут.
Вроде, очевидно.
Заодно комсомолу окончательно "заметут" следы их преступных схем 90-х. Ведь такое большое количество акционеров у Аваля не спроста
Додано: Вів 08 тра, 2018 10:14
Re: Идеи: портфель
Сквиз без ПрАта не возможен? ЦИРК..!
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Вів 08 тра, 2018 12:20
Re: Идеи: портфель
Кто в курсе механизма погашения гособлигаций?
Если не продавать в рынок, а дождаться погашения, на какой счет деньги капают?
Кризис близко! (январь 2018)
Додано: Вів 08 тра, 2018 12:22
user412 как мне объясняли на тот который вы укажите брокеру - это может быть Ваш р/с в банк или же торговый счет у брокера
Додано: Вів 08 тра, 2018 12:32
DmitryZP
Универ вроде настаивает, что только через его т/с.
Все хотят откушать...
Додано: Вів 08 тра, 2018 12:32
Все точно так же как и с выплатой купонного дохода.
Живите своим умом!
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