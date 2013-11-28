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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 08 тра, 2018 12:38
Мечтательный бычок написав:DmitryZP
Универ вроде настаивает, что только через его т/с.
Все хотят откушать...
Шановний клієнте!
На Ваше ім`я перераховані кошти, як виплата купону по ОВДП ХХХХХХ
Для їх виплати необхідно заповнити заяву (у вкладенні) відповідно того, куди хочете отримати гроші: на банківський рахунок або торговий.
З повагою, УНІВЕР.
Живите своим умом!
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