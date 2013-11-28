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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2006200720082009

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 48
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
31%
15
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
8%
4
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
21%
10
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
8
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
23%
11
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 12:38

  Мечтательный бычок написав:DmitryZP
Универ вроде настаивает, что только через его т/с.
Все хотят откушать...



Шановний клієнте!

На Ваше ім`я перераховані кошти, як виплата купону по ОВДП ХХХХХХ

Для їх виплати необхідно заповнити заяву (у вкладенні) відповідно того, куди хочете отримати гроші: на банківський рахунок або торговий.

З повагою, УНІВЕР.
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 2006200720082009
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