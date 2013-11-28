Додано: Вів 08 тра, 2018 13:34

DmitryZP

Нет и не было (в подписи стоят уровни для Виталия у которого нету с 2014-го акций на УБ и он не собирается в них заходить т.к. УБа это -20% в баксах за год). Сначала 100% аваль, сейчас 70/30 аваль/центр (хотел довести до 50/50 но проспал январский рост и пока оставил старое соотношение).

St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"

Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."