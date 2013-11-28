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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2006200720082009

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 48
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
31%
15
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
8%
4
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
21%
10
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
8
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
23%
11
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 12:38

  Мечтательный бычок написав:DmitryZP
Универ вроде настаивает, что только через его т/с.
Все хотят откушать...



Шановний клієнте!

На Ваше ім`я перераховані кошти, як виплата купону по ОВДП ХХХХХХ

Для їх виплати необхідно заповнити заяву (у вкладенні) відповідно того, куди хочете отримати гроші: на банківський рахунок або торговий.

З повагою, УНІВЕР.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 12:54

  Yuri_T написав:
  ChuLock написав:Yuri_T

а шо за новости по срокам выплаты, чо решили по закону выплачивать ?

привыкай))
115,5% годовых, если купить сегодня по 21 и выплатят в срок.
осталось дождаться, как глубоко нырнёт цена после 22 мая.

На лям баксов войти можно? Или 115% на сухарики к пиву?
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 12:59

  zzzzzz написав:
  user412 написав:Кто в курсе механизма погашения гособлигаций?
Если не продавать в рынок, а дождаться погашения, на какой счет деньги капают?


Все точно так же как и с выплатой купонного дохода.



какие расходы если купон в баксах?
Uniq00
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 13:00

Re: Идеи: портфель

  St/2 написав:На лям баксов войти можно? Или 115% на сухарики к пиву?
Виталий, Вам бы учётку поменять на "лямобакс", ну или "баксолям"... и соответственно реже отписываться на форуме, а то у меня только улыбку вызывают такого рода посты ... соре!
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 13:04

St/2 можно ) если нужно будет войти, знаю где взять, даже 2 ляма баксов
master_the_market
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 13:24

Investor_33 нормальный вопрос, что вызывает улыбку? я не знаю объем Вашего портфеля, но если там 2-3 мин лота каждой бумаги, то...

PS. Я вот например не могу понять - в подписи стоит МСИЧ, зато не так давно проскакивало что мол у меня нет МСИЧИ - где истина? продали? так вроде не прошло 3 года
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 13:34

DmitryZP
Нет и не было (в подписи стоят уровни для Виталия у которого нету с 2014-го акций на УБ и он не собирается в них заходить т.к. УБа это -20% в баксах за год). Сначала 100% аваль, сейчас 70/30 аваль/центр (хотел довести до 50/50 но проспал январский рост и пока оставил старое соотношение).
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 14:21

Re: Идеи: портфель

Сдали нервы у держателей АВДК. Начинают лить в биды по-маленьку ))
Мечтательный бычок
 
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