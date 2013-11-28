Шановний клієнте!
На Ваше ім`я перераховані кошти, як виплата купону по ОВДП ХХХХХХ
Для їх виплати необхідно заповнити заяву (у вкладенні) відповідно того, куди хочете отримати гроші: на банківський рахунок або торговий.
З повагою, УНІВЕР.
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Додано: Вів 08 тра, 2018 12:38
Живите своим умом!
Додано: Вів 08 тра, 2018 12:54
Додано: Вів 08 тра, 2018 12:59
Додано: Вів 08 тра, 2018 13:00
Re: Идеи: портфель
Виталий, Вам бы учётку поменять на "лямобакс", ну или "баксолям"... и соответственно реже отписываться на форуме, а то у меня только улыбку вызывают такого рода посты ... соре!
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Вів 08 тра, 2018 13:04
St/2 можно ) если нужно будет войти, знаю где взять, даже 2 ляма баксов
Додано: Вів 08 тра, 2018 13:24
Investor_33 нормальный вопрос, что вызывает улыбку? я не знаю объем Вашего портфеля, но если там 2-3 мин лота каждой бумаги, то...
PS. Я вот например не могу понять - в подписи стоит МСИЧ, зато не так давно проскакивало что мол у меня нет МСИЧИ - где истина? продали? так вроде не прошло 3 года
Додано: Вів 08 тра, 2018 13:34
DmitryZP
Нет и не было (в подписи стоят уровни для Виталия у которого нету с 2014-го акций на УБ и он не собирается в них заходить т.к. УБа это -20% в баксах за год). Сначала 100% аваль, сейчас 70/30 аваль/центр (хотел довести до 50/50 но проспал январский рост и пока оставил старое соотношение).
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Вів 08 тра, 2018 14:21
Re: Идеи: портфель
Сдали нервы у держателей АВДК. Начинают лить в биды по-маленьку ))
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