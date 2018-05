Додано: Вів 08 тра, 2018 15:16

Связанная с "Метинвестом" Barlenco Ltd направила АКХЗ безотзывное требование о выкупе акций миноритариев по 15 грн при номинале 1,76 грн



Киев. 8 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Кипрская Barlenco Ltd, афилированная с

Metinvest B.V. и ЧАО "Фирма верхней одежды" Фея" (Мариуполь Донецкой обл.),

которым суммарно принадлежит доминирующий контрольный пакет в 95,00072% акций

ЧАО " Авдеевский коксохимический завод"[AVDK] (АКХЗ), направила публичное

безотзывное требование о принудительном выкупе акций у миноритариев.



Как сообщил АКХЗ в системе НКЦБФР во вторник, предприятие 7 мая получило от

компании Barlenco Ltd публичное безотзывное требование о приобретении акций у

всех миноритарных акционеров.



Акции будут выкупаться по цене 15 грн за каждую простую акцию при номинальной

стоимости 1,76 грн.



При этом уточняется, что 15 грн за акцию является наивысшей ценой акций, по

которым инициаторы принудительного выкупа акций приобретали их в течение 12

месяцев до приобретения доминирующего контрольного пакета акций. В свою очередь

отмечается, что рыночная стоимость акций АКХЗ, определенная субъектом оценочной

деятельности - 13,13 грн, средний биржевой курс за последние три месяца по

данным ПАО "Украинская биржа" - 9,6723 грн.



Как сообщалось, Metinvest B.V. объявила об установлении контроля совместно с ЧАО

"Фирма верхней одежды" Фея" и кипрской Barlenco Ltd над 95,00072% акций. По

состоянию на 27 апреля 2018 года, Metinvest B.V. принадлежит напрямую 94,60034%

акций АКХЗ, опосредовано - 0,40038% (ЧАО "Фирма верхней одежды" Фея" владеет

0,11842% акций АКХЗ и кипрская Barlenco Ltd - 0,28196% акций).



Конечный бенефициар всех трех компаний - Ринат Ахметов.



"Между компанией Metinvest B.V., ЧАО "Фирма верхней одежды" Фея" и компанией

Barlenco Ltd заключен соответствующий договор, в соответствии с которым компания

Barlenco Ltd выступит субъектом реализации прав, предусмотренных статьей 652

закона Украины "Об акционерных обществах" для заявителя требования", -

констатировалось ранее в сообщении АКХЗ.



Также сообщалось, что кипрская Barlenco Ltd, аффилированная с

горно-металлургической группой "Метинвест", объявила о намерении воспользоваться

правом на squeeze-out у миноритариев предприятий, входящих в группу: ИнГОК,

СевГОК, ЦГОК, "Азовсталь", ММК им. Ильича и "Запорожкокс".



Позднее ГОКи "Метинвеста" объявили о цене выкупа акций: для ЦГОК она определена

на уровне 3,89 грн за акцию, для СевГОК - 4,45 грн, для ИнГОК - 2,56 грн. Цена

одной акции "Азовстали" номиналом 0,25 грн определена на уровне 0,564 грн, цена

одной акции ММК им. Ильича номиналом 0,25 грн определена на уровне 0,08 грн.



Ранее в 2017 году Украина имплементировала требования Директив ЕС в части

реформы фондового рынка, приняв изменения к закону "Об акционерных обществах",

которые вступили в силу 4 июня и законодательно закрепили механизмы вывода из

обращения на фондовых биржах бумаг квази-публичных компаний, в том числе через

squeeze-out и sell-out.



Squeeze-out предусматривает право лица (лиц, действующих совместно), который

стал собственником 95% акций и больше, осуществлять принудительный выкуп акций у

миноритарных акционеров.



Кипрская Barlenco Ltd упоминалась в 2012 году, когда антимонопольные органы ряда

стран разрешили "Метинвесту" приобрести ее в рамках сделки по покупке акций

"Запорожстали".



Авдеевский КХЗ - крупнейшее в Европе коксохимическое предприятие.



Уставный капитал ЧАО "АКХЗ" – 343,310 млн грн, номинал акции - 1,76 грн.



Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и

"Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.



ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест"