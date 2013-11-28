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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2007200820092010>

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 49
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
33%
16
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
8%
4
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
10
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
16%
8
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
22%
11
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 12:38

  Мечтательный бычок написав:DmitryZP
Универ вроде настаивает, что только через его т/с.
Все хотят откушать...



Шановний клієнте!

На Ваше ім`я перераховані кошти, як виплата купону по ОВДП ХХХХХХ

Для їх виплати необхідно заповнити заяву (у вкладенні) відповідно того, куди хочете отримати гроші: на банківський рахунок або торговий.

З повагою, УНІВЕР.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 12:54

  Yuri_T написав:
  ChuLock написав:Yuri_T

а шо за новости по срокам выплаты, чо решили по закону выплачивать ?

привыкай))
115,5% годовых, если купить сегодня по 21 и выплатят в срок.
осталось дождаться, как глубоко нырнёт цена после 22 мая.

На лям баксов войти можно? Или 115% на сухарики к пиву?
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 12:59

  zzzzzz написав:
  user412 написав:Кто в курсе механизма погашения гособлигаций?
Если не продавать в рынок, а дождаться погашения, на какой счет деньги капают?


Все точно так же как и с выплатой купонного дохода.



какие расходы если купон в баксах?
Uniq00
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 13:00

Re: Идеи: портфель

  St/2 написав:На лям баксов войти можно? Или 115% на сухарики к пиву?
Виталий, Вам бы учётку поменять на "лямобакс", ну или "баксолям"... и соответственно реже отписываться на форуме, а то у меня только улыбку вызывают такого рода посты ... соре!
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 13:04

St/2 можно ) если нужно будет войти, знаю где взять, даже 2 ляма баксов
master_the_market
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 13:24

Investor_33 нормальный вопрос, что вызывает улыбку? я не знаю объем Вашего портфеля, но если там 2-3 мин лота каждой бумаги, то...

PS. Я вот например не могу понять - в подписи стоит МСИЧ, зато не так давно проскакивало что мол у меня нет МСИЧИ - где истина? продали? так вроде не прошло 3 года
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 13:34

DmitryZP
Нет и не было (в подписи стоят уровни для Виталия у которого нету с 2014-го акций на УБ и он не собирается в них заходить т.к. УБа это -20% в баксах за год). Сначала 100% аваль, сейчас 70/30 аваль/центр (хотел довести до 50/50 но проспал январский рост и пока оставил старое соотношение).
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 14:21

Re: Идеи: портфель

Сдали нервы у держателей АВДК. Начинают лить в биды по-маленьку ))
Мечтательный бычок
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 15:16

AVDK

Связанная с "Метинвестом" Barlenco Ltd направила АКХЗ безотзывное требование о выкупе акций миноритариев по 15 грн при номинале 1,76 грн

Киев. 8 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Кипрская Barlenco Ltd, афилированная с
Metinvest B.V. и ЧАО "Фирма верхней одежды" Фея" (Мариуполь Донецкой обл.),
которым суммарно принадлежит доминирующий контрольный пакет в 95,00072% акций
ЧАО " Авдеевский коксохимический завод"[AVDK] (АКХЗ), направила публичное
безотзывное требование о принудительном выкупе акций у миноритариев.

Как сообщил АКХЗ в системе НКЦБФР во вторник, предприятие 7 мая получило от
компании Barlenco Ltd публичное безотзывное требование о приобретении акций у
всех миноритарных акционеров.

Акции будут выкупаться по цене 15 грн за каждую простую акцию при номинальной
стоимости 1,76 грн.

При этом уточняется, что 15 грн за акцию является наивысшей ценой акций, по
которым инициаторы принудительного выкупа акций приобретали их в течение 12
месяцев до приобретения доминирующего контрольного пакета акций. В свою очередь
отмечается, что рыночная стоимость акций АКХЗ, определенная субъектом оценочной
деятельности - 13,13 грн, средний биржевой курс за последние три месяца по
данным ПАО "Украинская биржа" - 9,6723 грн.

Как сообщалось, Metinvest B.V. объявила об установлении контроля совместно с ЧАО
"Фирма верхней одежды" Фея" и кипрской Barlenco Ltd над 95,00072% акций. По
состоянию на 27 апреля 2018 года, Metinvest B.V. принадлежит напрямую 94,60034%
акций АКХЗ, опосредовано - 0,40038% (ЧАО "Фирма верхней одежды" Фея" владеет
0,11842% акций АКХЗ и кипрская Barlenco Ltd - 0,28196% акций).

Конечный бенефициар всех трех компаний - Ринат Ахметов.

"Между компанией Metinvest B.V., ЧАО "Фирма верхней одежды" Фея" и компанией
Barlenco Ltd заключен соответствующий договор, в соответствии с которым компания
Barlenco Ltd выступит субъектом реализации прав, предусмотренных статьей 652
закона Украины "Об акционерных обществах" для заявителя требования", -
констатировалось ранее в сообщении АКХЗ.

Также сообщалось, что кипрская Barlenco Ltd, аффилированная с
горно-металлургической группой "Метинвест", объявила о намерении воспользоваться
правом на squeeze-out у миноритариев предприятий, входящих в группу: ИнГОК,
СевГОК, ЦГОК, "Азовсталь", ММК им. Ильича и "Запорожкокс".

Позднее ГОКи "Метинвеста" объявили о цене выкупа акций: для ЦГОК она определена
на уровне 3,89 грн за акцию, для СевГОК - 4,45 грн, для ИнГОК - 2,56 грн. Цена
одной акции "Азовстали" номиналом 0,25 грн определена на уровне 0,564 грн, цена
одной акции ММК им. Ильича номиналом 0,25 грн определена на уровне 0,08 грн.

Ранее в 2017 году Украина имплементировала требования Директив ЕС в части
реформы фондового рынка, приняв изменения к закону "Об акционерных обществах",
которые вступили в силу 4 июня и законодательно закрепили механизмы вывода из
обращения на фондовых биржах бумаг квази-публичных компаний, в том числе через
squeeze-out и sell-out.

Squeeze-out предусматривает право лица (лиц, действующих совместно), который
стал собственником 95% акций и больше, осуществлять принудительный выкуп акций у
миноритарных акционеров.

Кипрская Barlenco Ltd упоминалась в 2012 году, когда антимонопольные органы ряда
стран разрешили "Метинвесту" приобрести ее в рамках сделки по покупке акций
"Запорожстали".

Авдеевский КХЗ - крупнейшее в Европе коксохимическое предприятие.

Уставный капитал ЧАО "АКХЗ" – 343,310 млн грн, номинал акции - 1,76 грн.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и
"Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест"
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 15:16

  Uniq00 написав:какие расходы если купон в баксах?


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