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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2007200820092010

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 49
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
33%
16
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
8%
4
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
10
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
16%
8
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
22%
11
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 15:26

  St/2 написав:На лям баксов войти можно?

нальют ли тебе бумаг Центра на 26,2 млн. грн.? не сомневаюсь.
блокируй деньги для торгов. начинать договариваться? :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 15:30

Toshiba и "Турбоатом" в июне подпишут меморандум о взаимопонимании в модернизации турбин для ядерной энергетики
https://interfax.com.ua/news/economic/503888.html

Как сообщалось, в сентябре 2017 года Toshiba Energy Systems&Solutions Corporation и НАЭК "Энергоатом" подписали меморандум о взаимопонимании и развитии сотрудничества в модернизации украинских АЭС.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 15:42

MHPC
Получил ли кто-то дивиденды по курице?
joik
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 15:59

  Investor_33 написав:DmitryZP
Нет и не было (в подписи стоят уровни для Виталия у которого нету с 2014-го акций на УБ и он не собирается в них заходить т.к. УБа это -20% в баксах за год). Сначала 100% аваль, сейчас 70/30 аваль/центр (хотел довести до 50/50 но проспал январский рост и пока оставил старое соотношение).


Вы нам про вагоны, мы вам про колёса. Вопрос был про объём. Причём тут кто, что и когда сказал и какая у Вас структура портфеля?
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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  #<1 ... 2007200820092010
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