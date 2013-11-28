нальют ли тебе бумаг Центра на 26,2 млн. грн.? не сомневаюсь.
блокируй деньги для торгов. начинать договариваться?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 08 тра, 2018 15:26
нальют ли тебе бумаг Центра на 26,2 млн. грн.? не сомневаюсь.
блокируй деньги для торгов. начинать договариваться?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 08 тра, 2018 15:30
Toshiba и "Турбоатом" в июне подпишут меморандум о взаимопонимании в модернизации турбин для ядерной энергетики
Как сообщалось, в сентябре 2017 года Toshiba Energy Systems&Solutions Corporation и НАЭК "Энергоатом" подписали меморандум о взаимопонимании и развитии сотрудничества в модернизации украинских АЭС.
Живите своим умом!
Додано: Вів 08 тра, 2018 15:59
Вы нам про вагоны, мы вам про колёса. Вопрос был про объём. Причём тут кто, что и когда сказал и какая у Вас структура портфеля?
В борьбе обретёшь ты право своё.
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