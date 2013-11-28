Додано: Вів 08 тра, 2018 16:22

zzzzzz

никак.

за 2016-й центр платил через систему. и теперь так заплатит.

тем более, все эти разъяснения всяких убл.юдков типа тарабакиных - грош им цена.

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.