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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2008200920102011>

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 49
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
33%
16
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
8%
4
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
10
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
16%
8
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
22%
11
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 15:26

  St/2 написав:На лям баксов войти можно?

нальют ли тебе бумаг Центра на 26,2 млн. грн.? не сомневаюсь.
блокируй деньги для торгов. начинать договариваться? :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 15:30

Toshiba и "Турбоатом" в июне подпишут меморандум о взаимопонимании в модернизации турбин для ядерной энергетики
https://interfax.com.ua/news/economic/503888.html

Как сообщалось, в сентябре 2017 года Toshiba Energy Systems&Solutions Corporation и НАЭК "Энергоатом" подписали меморандум о взаимопонимании и развитии сотрудничества в модернизации украинских АЭС.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 15:42

MHPC
Получил ли кто-то дивиденды по курице?
joik
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 15:59

  Investor_33 написав:DmitryZP
Нет и не было (в подписи стоят уровни для Виталия у которого нету с 2014-го акций на УБ и он не собирается в них заходить т.к. УБа это -20% в баксах за год). Сначала 100% аваль, сейчас 70/30 аваль/центр (хотел довести до 50/50 но проспал январский рост и пока оставил старое соотношение).


Вы нам про вагоны, мы вам про колёса. Вопрос был про объём. Причём тут кто, что и когда сказал и какая у Вас структура портфеля?
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 16:06

[quote="4361454:gmm"]Связанная с "Метинвестом" Barlenco Ltd направила АКХЗ безотзывное требование о выкупе акций миноритариев по 15 грн при номинале 1,76 грн



Акции будут выкупаться по цене 15 грн за каждую простую акцию при номинальной
стоимости 1,76 грн.

Кто не согласен со сквизом, давайте объединимся для судебных дел против РЛА
innamax2008
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 16:11

  innamax2008 написав:...давайте объединимся для судебных дел против РЛА

и как вы это видите?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 16:18

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) уточнила требования по выплате акционерным обществом дивидендов.

«Публичные акционерные общества, в отношении акций которых осуществлено публичное предложение и/или акции которых допущены к торгам на фондовой бирже, а также банк, обязуются платить дивиденды исключительно через депозитарную систему Украины», — говорится в сообщении регулятора.

http://hubs.ua/news/komissiya-po-tsenny ... 27304.html

И как это отразится на выплате дивидендов Авалем,Центром, Доеном ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 16:22

zzzzzz
никак.
за 2016-й центр платил через систему. и теперь так заплатит.
тем более, все эти разъяснения всяких убл.юдков типа тарабакиных - грош им цена.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 16:31

Re: Идеи: портфель

Пи...сы комиссионные.
Сначала селфились всей комиссией вместе с Оляной (или Уляной, или как там ее) в верховной раде после того как успешно затолкали туда нормы по сквизу, а теперь озабочены и "идите в суд".
Гореть им в аду, гробовщикам фондового рынка, однозначно.
Мечтательный бычок
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 16:38

AVDK

  gmm написав:Киев. 8 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Кипрская Barlenco Ltd, афилированная с
Metinvest B.V.

Что-то я не нахожу этой новости в гугле
Інтерфакс-Україна
Попахивает вбросом

upd
нашел на сайте авдеевки
Публичное безотзывное требование BARLENCO LTD о приобретении акций у всех собственников акций ЧАО «АКХЗ»
Востаннє редагувалось Baron Pampa в Вів 08 тра, 2018 17:04, всього редагувалось 1 раз.
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