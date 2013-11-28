нальют ли тебе бумаг Центра на 26,2 млн. грн.? не сомневаюсь.
блокируй деньги для торгов. начинать договариваться?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 08 тра, 2018 15:26
нальют ли тебе бумаг Центра на 26,2 млн. грн.? не сомневаюсь.
блокируй деньги для торгов. начинать договариваться?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 08 тра, 2018 15:30
Toshiba и "Турбоатом" в июне подпишут меморандум о взаимопонимании в модернизации турбин для ядерной энергетики
Как сообщалось, в сентябре 2017 года Toshiba Energy Systems&Solutions Corporation и НАЭК "Энергоатом" подписали меморандум о взаимопонимании и развитии сотрудничества в модернизации украинских АЭС.
Живите своим умом!
Додано: Вів 08 тра, 2018 15:59
Вы нам про вагоны, мы вам про колёса. Вопрос был про объём. Причём тут кто, что и когда сказал и какая у Вас структура портфеля?
В борьбе обретёшь ты право своё.
Додано: Вів 08 тра, 2018 16:06
[quote="4361454:gmm"]Связанная с "Метинвестом" Barlenco Ltd направила АКХЗ безотзывное требование о выкупе акций миноритариев по 15 грн при номинале 1,76 грн
Акции будут выкупаться по цене 15 грн за каждую простую акцию при номинальной
стоимости 1,76 грн.
Кто не согласен со сквизом, давайте объединимся для судебных дел против РЛА
Додано: Вів 08 тра, 2018 16:11
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 08 тра, 2018 16:18
И как это отразится на выплате дивидендов Авалем,Центром, Доеном ?
Живите своим умом!
Додано: Вів 08 тра, 2018 16:22
zzzzzz
никак.
за 2016-й центр платил через систему. и теперь так заплатит.
тем более, все эти разъяснения всяких убл.юдков типа тарабакиных - грош им цена.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 08 тра, 2018 16:31
Re: Идеи: портфель
Пи...сы комиссионные.
Сначала селфились всей комиссией вместе с Оляной (или Уляной, или как там ее) в верховной раде после того как успешно затолкали туда нормы по сквизу, а теперь озабочены и "идите в суд".
Гореть им в аду, гробовщикам фондового рынка, однозначно.
Додано: Вів 08 тра, 2018 16:38
AVDK
Что-то я не нахожу этой новости в гугле
Попахивает вбросом
upd
нашел на сайте авдеевки
Востаннє редагувалось Baron Pampa в Вів 08 тра, 2018 17:04, всього редагувалось 1 раз.
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