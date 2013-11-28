Baron Pampa
нашли где искать. на СМИДе смотрите.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 08 тра, 2018 16:49
Авдеевка
Уже есть на сайте Авдеевки
Додано: Вів 08 тра, 2018 16:51
Вероятно новость была опубликована только для платных подписчиков Интерфакса, на бесплатном сайте эта новость появится с задержкой , может пару часов, а может только завтра.
Живите своим умом!
Додано: Вів 08 тра, 2018 17:08
На данном этапе связался с адвокатом и попросил сформулировать варианты в данной ситуации. Ещё один акционер связался со своим. Как акционеры можем встретиться в Киеве в конце недели каждый со своим видением проблемы и предложениями.
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