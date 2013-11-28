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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2008200920102011

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 49
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
33%
16
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
8%
4
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
10
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
16%
8
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
22%
11
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 16:47

Baron Pampa
нашли где искать. на СМИДе смотрите.
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Авдеевка

Уже есть на сайте Авдеевки
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 16:51

  Baron Pampa написав:
  gmm написав:Киев. 8 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Кипрская Barlenco Ltd, афилированная с
Metinvest B.V.

Что-то я не нахожу этой новости в гугле
Інтерфакс-Україна
Попахивает вбросом


Вероятно новость была опубликована только для платных подписчиков Интерфакса, на бесплатном сайте эта новость появится с задержкой , может пару часов, а может только завтра.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 17:08

  Yuri_T написав:
  innamax2008 написав:...давайте объединимся для судебных дел против РЛА

и как вы это видите?

На данном этапе связался с адвокатом и попросил сформулировать варианты в данной ситуации. Ещё один акционер связался со своим. Как акционеры можем встретиться в Киеве в конце недели каждый со своим видением проблемы и предложениями.
innamax2008
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  #<1 ... 2008200920102011
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