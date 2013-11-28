Baron Pampa
нашли где искать. на СМИДе смотрите.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 08 тра, 2018 16:49
Авдеевка
Уже есть на сайте Авдеевки
Додано: Вів 08 тра, 2018 16:51
Вероятно новость была опубликована только для платных подписчиков Интерфакса, на бесплатном сайте эта новость появится с задержкой , может пару часов, а может только завтра.
Живите своим умом!
Додано: Вів 08 тра, 2018 17:08
На данном этапе связался с адвокатом и попросил сформулировать варианты в данной ситуации. Ещё один акционер связался со своим. Как акционеры можем встретиться в Киеве в конце недели каждый со своим видением проблемы и предложениями.
Додано: Вів 08 тра, 2018 17:47
aleks_vodas
тому, кто будет в реестре.
скорее всего, достанутся барленко. именно в его сторону будут списаны все наши бумаги.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 08 тра, 2018 17:48
innamax2008
в итоге каждый пойдёт своим путём
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 08 тра, 2018 17:51
Полный П...ц...Тогда выходит реальная цена по которой выкупает будет 15 грн - 11.76 грн (дивы) =3.24 грн реальная цена выкупа.
Или другими словами 3.24 грн реальная цена выкупа + 11.76 грн дивы = 15 грн.
Додано: Вів 08 тра, 2018 18:04
по состоянию на 26.04.18г. оценщик оценил бумагу в 13,13 грн.
они еще и цифрами издеваются, мрази.
но пока вам никто не ответит, как именно считал оценщик.
характерно, что считали на дату за день до собрания, когда еще решение о распределении прибыли принято не было.
т.е., если отбросить чистую прибыль за 2017г., если вычесть нераспределёнку, то бумага как бы вообще ничего не стоит. по мнению оценщика.
зы. понятно, там будут риски, военные действия и бла-бла-бла...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 08 тра, 2018 18:41
Полный П...ц...Тогда выходит реальная цена по которой выкупает будет 15 грн - 11.76 грн (дивы) =3.24 грн реальная цена выкупа.
Или другими словами 3.24 грн реальная цена выкупа + 11.76 грн дивы = 15 грн.[/quote]
по состоянию на 26.04.18г. оценщик оценил бумагу в 13,13 грн.
они еще и цифрами издеваются, мрази.
но пока вам никто не ответит, как именно считал оценщик.
характерно, что считали на дату за день до собрания, когда еще решение о распределении прибыли принято не было.
т.е., если отбросить чистую прибыль за 2017г., если вычесть нераспределёнку, то бумага как бы вообще ничего не стоит. по мнению оценщика.
зы. понятно, там будут риски, военные действия и бла-бла-бла...[/quote]
Оценили завод в 96 млн. Долларов США, тогда как Воля-кабель стоит по признанной оценке 112 млн. Долларов США.
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