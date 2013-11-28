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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2008200920102011

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 50
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
32%
16
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
8%
4
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
10
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
18%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
22%
11
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 16:47

Baron Pampa
нашли где искать. на СМИДе смотрите.
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Авдеевка

Уже есть на сайте Авдеевки
Vladimir1977
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 16:51

  Baron Pampa написав:
  gmm написав:Киев. 8 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Кипрская Barlenco Ltd, афилированная с
Metinvest B.V.

Что-то я не нахожу этой новости в гугле
Інтерфакс-Україна
Попахивает вбросом


Вероятно новость была опубликована только для платных подписчиков Интерфакса, на бесплатном сайте эта новость появится с задержкой , может пару часов, а может только завтра.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 17:08

  Yuri_T написав:
  innamax2008 написав:...давайте объединимся для судебных дел против РЛА

и как вы это видите?

На данном этапе связался с адвокатом и попросил сформулировать варианты в данной ситуации. Ещё один акционер связался со своим. Как акционеры можем встретиться в Киеве в конце недели каждый со своим видением проблемы и предложениями.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 17:38

По выкупу АВДК по 15 грн понятно, а дивы кому останутся?
aleks_vodas
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 17:47

aleks_vodas
тому, кто будет в реестре.
скорее всего, достанутся барленко. именно в его сторону будут списаны все наши бумаги.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 17:48

innamax2008
в итоге каждый пойдёт своим путём
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 17:51

  Yuri_T написав:aleks_vodas
тому, кто будет в реестре.
скорее всего, достанутся барленко. именно в его сторону будут списаны все наши бумаги.


Полный П...ц...Тогда выходит реальная цена по которой выкупает будет 15 грн - 11.76 грн (дивы) =3.24 грн реальная цена выкупа.
Или другими словами 3.24 грн реальная цена выкупа + 11.76 грн дивы = 15 грн.
aleks_vodas
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 18:04

  aleks_vodas написав:
  Yuri_T написав:aleks_vodas
тому, кто будет в реестре.
скорее всего, достанутся барленко. именно в его сторону будут списаны все наши бумаги.


Полный П...ц...Тогда выходит реальная цена по которой выкупает будет 15 грн - 11.76 грн (дивы) =3.24 грн реальная цена выкупа.
Или другими словами 3.24 грн реальная цена выкупа + 11.76 грн дивы = 15 грн.

по состоянию на 26.04.18г. оценщик оценил бумагу в 13,13 грн.
они еще и цифрами издеваются, мрази. :evil:
но пока вам никто не ответит, как именно считал оценщик.
характерно, что считали на дату за день до собрания, когда еще решение о распределении прибыли принято не было.
т.е., если отбросить чистую прибыль за 2017г., если вычесть нераспределёнку, то бумага как бы вообще ничего не стоит. по мнению оценщика.

зы. понятно, там будут риски, военные действия и бла-бла-бла...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 18:41

Полный П...ц...Тогда выходит реальная цена по которой выкупает будет 15 грн - 11.76 грн (дивы) =3.24 грн реальная цена выкупа.
Или другими словами 3.24 грн реальная цена выкупа + 11.76 грн дивы = 15 грн.[/quote]
по состоянию на 26.04.18г. оценщик оценил бумагу в 13,13 грн.
они еще и цифрами издеваются, мрази. :evil:
но пока вам никто не ответит, как именно считал оценщик.
характерно, что считали на дату за день до собрания, когда еще решение о распределении прибыли принято не было.
т.е., если отбросить чистую прибыль за 2017г., если вычесть нераспределёнку, то бумага как бы вообще ничего не стоит. по мнению оценщика.

зы. понятно, там будут риски, военные действия и бла-бла-бла...[/quote]
Оценили завод в 96 млн. Долларов США, тогда как Воля-кабель стоит по признанной оценке 112 млн. Долларов США.
innamax2008
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