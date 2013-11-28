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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2009201020112012

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 50
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
32%
16
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
8%
4
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
10
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
18%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
22%
11
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 19:34

Re: Идеи: портфель

А тут все чужие деньги считают.
Этот народ не победим))
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 19:54

  St/2 написав:А тут все чужие деньги считают.
Этот народ не победим))

Я, вообще то, свои. Если бенифециар РЛА на собрании оценивает 10% Авдея,как 1,6 млрд. Дол. США для утверждения сделок, а за день до собрания какой-то оценщик весь завод оценивает меньше 100 млн. дол. США, то меня как миноритария терзают смутные сомнения, а не хочет ли меня не...ть РЛА обязав меня продать ему мои акции из расчета 100 млн.дол.сша цена завода, вместо 16 млрд. дол.США цена завода.
innamax2008
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  #<1 ... 2009201020112012
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