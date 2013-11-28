А тут все чужие деньги считают.
Этот народ не победим))
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 08 тра, 2018 19:34
Re: Идеи: портфель
А тут все чужие деньги считают.
Этот народ не победим))
Додано: Вів 08 тра, 2018 19:54
Я, вообще то, свои. Если бенифециар РЛА на собрании оценивает 10% Авдея,как 1,6 млрд. Дол. США для утверждения сделок, а за день до собрания какой-то оценщик весь завод оценивает меньше 100 млн. дол. США, то меня как миноритария терзают смутные сомнения, а не хочет ли меня не...ть РЛА обязав меня продать ему мои акции из расчета 100 млн.дол.сша цена завода, вместо 16 млрд. дол.США цена завода.
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