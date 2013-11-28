А тут все чужие деньги считают.
Этот народ не победим))
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 08 тра, 2018 19:34
Re: Идеи: портфель
А тут все чужие деньги считают.
Этот народ не победим))
Додано: Вів 08 тра, 2018 19:54
Я, вообще то, свои. Если бенифециар РЛА на собрании оценивает 10% Авдея,как 1,6 млрд. Дол. США для утверждения сделок, а за день до собрания какой-то оценщик весь завод оценивает меньше 100 млн. дол. США, то меня как миноритария терзают смутные сомнения, а не хочет ли меня не...ть РЛА обязав меня продать ему мои акции из расчета 100 млн.дол.сша цена завода, вместо 16 млрд. дол.США цена завода.
Додано: Вів 08 тра, 2018 21:00
innamax2008
А Вы извините свои акции приобрели по справедливой цене из расчета 16 млрд дол за завод?
Или смародерствовали у мертвого солдатика сапожки в 2015, а впарить хотите по цене новых из Интертопа?
Так что начинать нужно с себя...
Додано: Вів 08 тра, 2018 21:26
Вы, что так за рыжего переживаете, на зарплате у него. Я свои ещё за царя Гороха купил. А если рыжий 25 лет Украину грабит и государство ему потокает, то я свой интерес буду отстаивать. Всех собственников акций предприятий, где он объявил сквиз, призываю отстаивать в суде свои права.
Додано: Вів 08 тра, 2018 21:42
innamax2008
О и мою зарплату посчитать захотелось, расслабтесь я по найму давно не работаю.
А Гороха или Квасоли мне как бы без разницы, но цен больше 3 баксов на рынке не было, а Вам целых 80 захотелось.
Грабит ли Ринат Неньку или нет, Вам решать мандата не давали. Но если у Вас есть неопровержимые факты и Вы о них не заявили в профильные службы правопорядка то пойдете в деле как соучастник.
Послать людей на три буквы дело не хитрое, Вы подайте пример, сами начните борьбу с ветряными мельницами.
Додано: Вів 08 тра, 2018 22:00
кстати, жаль, что Павел не пишет, а лишь читает и плюсует.
было бы интересно узнать его мнение.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 08 тра, 2018 22:07
Вообщем цены на нефть сильно вряд-ли упадут.
Ну типа условный пазитив
Живите своим умом!
Додано: Вів 08 тра, 2018 22:17
zzzzzz
Позитив для кого?
По мне так решения феда куда весомее, чем писульки трампа
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