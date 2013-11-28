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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2009201020112012

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 50
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
32%
16
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
8%
4
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
10
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
18%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
22%
11
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 19:34

Re: Идеи: портфель

А тут все чужие деньги считают.
Этот народ не победим))
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 19:54

  St/2 написав:А тут все чужие деньги считают.
Этот народ не победим))

Я, вообще то, свои. Если бенифециар РЛА на собрании оценивает 10% Авдея,как 1,6 млрд. Дол. США для утверждения сделок, а за день до собрания какой-то оценщик весь завод оценивает меньше 100 млн. дол. США, то меня как миноритария терзают смутные сомнения, а не хочет ли меня не...ть РЛА обязав меня продать ему мои акции из расчета 100 млн.дол.сша цена завода, вместо 16 млрд. дол.США цена завода.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 21:00

innamax2008
А Вы извините свои акции приобрели по справедливой цене из расчета 16 млрд дол за завод?
Или смародерствовали у мертвого солдатика сапожки в 2015, а впарить хотите по цене новых из Интертопа?
Так что начинать нужно с себя...
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 21:26

  St/2 написав:innamax2008
А Вы извините свои акции приобрели по справедливой цене из расчета 16 млрд дол за завод?
Или смародерствовали у мертвого солдатика сапожки в 2015, а впарить хотите по цене новых из Интертопа?
Так что начинать нужно с себя...

Вы, что так за рыжего переживаете, на зарплате у него. Я свои ещё за царя Гороха купил. А если рыжий 25 лет Украину грабит и государство ему потокает, то я свой интерес буду отстаивать. Всех собственников акций предприятий, где он объявил сквиз, призываю отстаивать в суде свои права.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 21:42

innamax2008
О и мою зарплату посчитать захотелось, расслабтесь я по найму давно не работаю.

А Гороха или Квасоли мне как бы без разницы, но цен больше 3 баксов на рынке не было, а Вам целых 80 захотелось.
Грабит ли Ринат Неньку или нет, Вам решать мандата не давали. Но если у Вас есть неопровержимые факты и Вы о них не заявили в профильные службы правопорядка то пойдете в деле как соучастник.

Послать людей на три буквы дело не хитрое, Вы подайте пример, сами начните борьбу с ветряными мельницами.
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 22:00

кстати, жаль, что Павел не пишет, а лишь читает и плюсует.
было бы интересно узнать его мнение.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 22:07

Решение президента США Дональда Трампа по выходу из ядерной сделки с Ираном приведет к сокращению мирового объема добычи нефти на 300-600 тысяч баррелей в сутки в 2019 году, считает глава отдела экономики США в Oxford Economics Грегори Дако (Gregory Daco).

Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Глава Белого дома также объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

"Учитывая, что с тех пор, как санкции были отменены в прошлом году, добыча нефти в Иране выросла почти на 1 миллион баррелей в день, до 3,8 миллиона баррелей в сутки, есть опасения, что возобновление санкций в отношении пятого по величине производителя нефти в мире сократит объем мировой добычи нефти на 300-600 тысяч баррелей в день в течение следующего года, создавая основу для дальнейшего повышения цен на "черное золото", - пишет эксперт в обзоре.


Вообщем цены на нефть сильно вряд-ли упадут.
Ну типа условный пазитив
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 22:17

zzzzzz
Позитив для кого?

По мне так решения феда куда весомее, чем писульки трампа
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 22:31

St/2

Для Укрнафты.
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 2009201020112012
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