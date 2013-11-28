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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2010201120122013

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 50
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
32%
16
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
8%
4
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
10
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
18%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
22%
11
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 09:31

  zzzzzz написав:St/2

Для Укрнафты.

по 95 уже готовятся принимать очередной пролив.
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 09:33

видимо, Авдей уже заблокирован
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 09:34

А шо АВДК усе ?
У меня пустой стакан.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 09:35

  zzzzzz написав:А шо АВДК усе ?
У меня пустой стакан.


http://www.ux.ua/a9152/?nt=106
reestr
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 09:54

  Andrew2 написав:
  zzzzzz написав:St/2

Для Укрнафты.

по 95 уже готовятся принимать очередной пролив.

за первый квартал у них прибыль 1 261 310 тыс. грн
брент прет вверх, уже по 77
Зачем лить Укрнафту?
Кризис близко! (январь 2018)
user412
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 09:55

Сегодня Кабмин проведет заседание на котором будут утверждать перечень объектов большой приватизации , в т.ч. ТУРБОАТОМ

В прошлый четверг правительственный комитет утвердил список предприятий на приватизацию в т.ч. ТУРБОАТОМ
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 09:56

  user412 написав:
  Andrew2 написав:
  zzzzzz написав:St/2

Для Укрнафты.

по 95 уже готовятся принимать очередной пролив.

за первый квартал у них прибыль 1 261 310 тыс. грн
брент прет вверх, уже по 77
Зачем лить Укрнафту?

это нужно спросить у тех, кто поливалку после нг не выключает. причин может быть масса.
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 10:12

Re: Идеи: портфель

коллеги, скиньте нормативку по налогообложению сквиза, пожалуйста.
Мечтательный бычок
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 10:38

КВБЗ

Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская обл.) в январе-апреле увеличил выпуск грузовых вагонов на 47,7%, или на 347 вагонов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 1074 единиц.


Согласно отчету предприятия, в январе-апреле завод не произвел ни одного пассажирского вагона, тогда как в январе-апреле 2017 года предприятие выпустило 12 пассажирских вагонов. С начала года предприятие модернизировало 5 вагонов метро. https://biz.censor.net.ua/n3065313
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zzzzzz
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  #<1 ... 2010201120122013
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