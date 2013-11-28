Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 10 тра, 2018 09:31
zzzzzz написав: St/2
Для Укрнафты.
по 95 уже готовятся принимать очередной пролив.
Andrew2
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Додано: Чет 10 тра, 2018 09:33
видимо, Авдей уже заблокирован
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Yuri_T
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Додано: Чет 10 тра, 2018 09:34
А шо АВДК усе ?
У меня пустой стакан.
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zzzzzz
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Додано: Чет 10 тра, 2018 09:35
zzzzzz написав:
А шо АВДК усе ?
У меня пустой стакан.
http://www.ux.ua/a9152/?nt=106
reestr
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Додано: Чет 10 тра, 2018 09:54
Andrew2 написав: zzzzzz написав: St/2
Для Укрнафты.
по 95 уже готовятся принимать очередной пролив.
за первый квартал у них прибыль 1 261 310 тыс. грн
брент прет вверх, уже по 77
Зачем лить Укрнафту?
Кризис близко! (январь 2018)
user412
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Додано: Чет 10 тра, 2018 09:55
Сегодня Кабмин проведет заседание на котором будут утверждать перечень объектов большой приватизации , в т.ч. ТУРБОАТОМ
В прошлый четверг правительственный комитет утвердил список предприятий на приватизацию в т.ч. ТУРБОАТОМ
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Чет 10 тра, 2018 09:56
user412 написав: Andrew2 написав: zzzzzz написав: St/2
Для Укрнафты.
по 95 уже готовятся принимать очередной пролив.
за первый квартал у них прибыль 1 261 310 тыс. грн
брент прет вверх, уже по 77
Зачем лить Укрнафту?
это нужно спросить у тех, кто поливалку после нг не выключает. причин может быть масса.
Andrew2
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Додано: Чет 10 тра, 2018 10:12
коллеги, скиньте нормативку по налогообложению сквиза, пожалуйста.
Мечтательный бычок
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Додано: Чет 10 тра, 2018 10:38
Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская обл.) в январе-апреле увеличил выпуск грузовых вагонов на 47,7%, или на 347 вагонов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 1074 единиц.
Согласно отчету предприятия, в январе-апреле завод не произвел ни одного пассажирского вагона, тогда как в январе-апреле 2017 года предприятие выпустило 12 пассажирских вагонов. С начала года предприятие модернизировало 5 вагонов метро.
https://biz.censor.net.ua/n3065313
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zzzzzz
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