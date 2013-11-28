Додано: Чет 10 тра, 2018 11:58

Мечтательный бычок написав: коллеги, скиньте нормативку по налогообложению сквиза, пожалуйста. коллеги, скиньте нормативку по налогообложению сквиза, пожалуйста.

А разве существует специальная нормативка для сквиза?Налогообложение регулируется (для физлиц) п.170.2 НКУ как продажа вне биржи без участия ТЦБ.Отличия от продажи на бирже:1) Нет ТЦБ - налогового агента (соответственно Методика расчета инвестприбыли ТЦБ не применяется). Эмитент не налоговый агент и не должен считать и удерживать налог. Он указывает сумму выплаченного дохода в форме 1ДФ в налоговую. Вы самостоятельно до 1 мая 2019 года подаете декларацию и в приложении указываете доходы, расходы и результат по этой операции (код операции 3 - вне биржи). Для подтверждения расходов налоговая может потребовать отчет ТЦБ, в котором указана стоимость приобретения этих бумаг (без этого расходы не признают). Доходы в принципе можно документально не подтверждать, их налоговая знает из отчета ф1ДФ эмитента, но лучше дать им копию купли-продажи (любят подкладывать бумажки к акту проверки).2) Если бумаги куплены менее чем за 30 дней до сквиза дороже, то убытки по этой бумаге не считаются, стоимость приобретения = стоимости продажи, а результат = 0 (п.170.2.4 НКУ)Как-то так вкратцеПС. Если эмитент - банк, то могут быть нюансы с налоговой агентурой.