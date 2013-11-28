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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 10 тра, 2018 11:50
Кабмин утвердил приватизацию Турбоатома
Живите своим умом!
Додано: Чет 10 тра, 2018 11:56
Шо, опять?
Додано: Чет 10 тра, 2018 11:58
А разве существует специальная нормативка для сквиза?
Налогообложение регулируется (для физлиц) п.170.2 НКУ как продажа вне биржи без участия ТЦБ.
Отличия от продажи на бирже:
1) Нет ТЦБ - налогового агента (соответственно Методика расчета инвестприбыли ТЦБ не применяется). Эмитент не налоговый агент и не должен считать и удерживать налог. Он указывает сумму выплаченного дохода в форме 1ДФ в налоговую. Вы самостоятельно до 1 мая 2019 года подаете декларацию и в приложении указываете доходы, расходы и результат по этой операции (код операции 3 - вне биржи). Для подтверждения расходов налоговая может потребовать отчет ТЦБ, в котором указана стоимость приобретения этих бумаг (без этого расходы не признают). Доходы в принципе можно документально не подтверждать, их налоговая знает из отчета ф1ДФ эмитента, но лучше дать им копию купли-продажи (любят подкладывать бумажки к акту проверки).
2) Если бумаги куплены менее чем за 30 дней до сквиза дороже, то убытки по этой бумаге не считаются, стоимость приобретения = стоимости продажи, а результат = 0 (п.170.2.4 НКУ)
Как-то так вкратце
ПС. Если эмитент - банк, то могут быть нюансы с налоговой агентурой.
"Всё проходит, и это пройдёт"
Додано: Чет 10 тра, 2018 12:01
Таки по 3 гривны отнимают.
На очереди Аваль. Успей продать пока оценщик не выставил ценник в 15 копеек
Додано: Чет 10 тра, 2018 12:06
St/2
2 апреля исключили , сегодня включили ))
Живите своим умом!
Додано: Чет 10 тра, 2018 12:06
Re: Идеи: портфель
"Шо апять"?)))
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Чет 10 тра, 2018 12:35
Живите своим умом!
Додано: Чет 10 тра, 2018 12:40
а как без торговца если :
часть 8 статьи 17 Закона про ценные бумаги и фондовый рынок
"8. Правочини щодо цінних паперів повинні вчинятися за участю або посередництвом торгівця цінними паперами, крім випадків:
розміщення емітентом власних цінних паперів;
викупу та продажу емітентом власних цінних паперів;
проведення розрахунків з використанням неемісійних цінних паперів;
розміщення казначейських зобов’язань України;
внесення цінних паперів до статутного (складеного) капіталу юридичних осіб;
дарування цінних паперів;
спадкування та правонаступництва цінних паперів;
вчинення правочинів, пов’язаних з виконанням судових рішень;
вчинення правочинів у процесі приватизації."
И это пройдёт ©
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