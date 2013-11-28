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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2011201220132014

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 50
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
32%
16
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
8%
4
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
10
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
18%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
22%
11
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 11:50

Кабмин утвердил приватизацию Турбоатома

https://www.rbc.ua/rus/news/kabmin-utve ... 38811.html
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 11:56

  zzzzzz написав:Кабмин утвердил приватизацию Турбоатома

https://www.rbc.ua/rus/news/kabmin-utve ... 38811.html

Шо, опять?

В 2013 году Украина планирует продать два самых крупных и прибыльных предприятия — харьковский "Турбоатом" и Одесский припортовый завод.


https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/turboatom-i-odesskij-priportovyj-prodadut-rossijanam-192696/
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 11:58

  Мечтательный бычок написав:коллеги, скиньте нормативку по налогообложению сквиза, пожалуйста.


А разве существует специальная нормативка для сквиза? :shock:
Налогообложение регулируется (для физлиц) п.170.2 НКУ как продажа вне биржи без участия ТЦБ.

Отличия от продажи на бирже:
1) Нет ТЦБ - налогового агента (соответственно Методика расчета инвестприбыли ТЦБ не применяется). Эмитент не налоговый агент и не должен считать и удерживать налог. Он указывает сумму выплаченного дохода в форме 1ДФ в налоговую. Вы самостоятельно до 1 мая 2019 года подаете декларацию и в приложении указываете доходы, расходы и результат по этой операции (код операции 3 - вне биржи). Для подтверждения расходов налоговая может потребовать отчет ТЦБ, в котором указана стоимость приобретения этих бумаг (без этого расходы не признают). Доходы в принципе можно документально не подтверждать, их налоговая знает из отчета ф1ДФ эмитента, но лучше дать им копию купли-продажи (любят подкладывать бумажки к акту проверки).
2) Если бумаги куплены менее чем за 30 дней до сквиза дороже, то убытки по этой бумаге не считаются, стоимость приобретения = стоимости продажи, а результат = 0 (п.170.2.4 НКУ)

Как-то так вкратце

ПС. Если эмитент - банк, то могут быть нюансы с налоговой агентурой.
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 12:01

  reestr написав:
  zzzzzz написав:А шо АВДК усе ?
У меня пустой стакан.


http://www.ux.ua/a9152/?nt=106


Таки по 3 гривны отнимают.
На очереди Аваль. Успей продать пока оценщик не выставил ценник в 15 копеек
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 12:06

St/2

2 апреля исключили , сегодня включили ))
https://2day.kh.ua/fond-gosimushhestva- ... urboatoma/
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 12:06

Re: Идеи: портфель

  St/2 написав:Таки по 3 гривны отнимают.На очереди Аваль. Успей продать пока оценщик не выставил ценник в 15 копеек

"Шо апять"?)))
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 12:35

АВДК

http://csd.ua/images/stories/pdf/squeez ... z_2018.pdf
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 12:40

  Камикадзе написав:
....Налогообложение регулируется (для физлиц) п.170.2 НКУ как продажа вне биржи без участия ТЦБ.



а как без торговца если :
часть 8 статьи 17 Закона про ценные бумаги и фондовый рынок
"8. Правочини щодо цінних паперів повинні вчинятися за участю або посередництвом торгівця цінними паперами, крім випадків:

розміщення емітентом власних цінних паперів;

викупу та продажу емітентом власних цінних паперів;

проведення розрахунків з використанням неемісійних цінних паперів;

розміщення казначейських зобов’язань України;

внесення цінних паперів до статутного (складеного) капіталу юридичних осіб;

дарування цінних паперів;

спадкування та правонаступництва цінних паперів;

вчинення правочинів, пов’язаних з виконанням судових рішень;

вчинення правочинів у процесі приватизації."
И это пройдёт ©
ChuLock
 
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