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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 10 тра, 2018 11:50
Кабмин утвердил приватизацию Турбоатома
Живите своим умом!
Додано: Чет 10 тра, 2018 11:56
Шо, опять?
Додано: Чет 10 тра, 2018 11:58
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Востаннє редагувалось Камикадзе в Чет 10 тра, 2018 13:06, всього редагувалось 1 раз.
"Всё проходит, и это пройдёт"
Додано: Чет 10 тра, 2018 12:01
Таки по 3 гривны отнимают.
На очереди Аваль. Успей продать пока оценщик не выставил ценник в 15 копеек
Додано: Чет 10 тра, 2018 12:06
St/2
2 апреля исключили , сегодня включили ))
Живите своим умом!
Додано: Чет 10 тра, 2018 12:06
Re: Идеи: портфель
"Шо апять"?)))
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Чет 10 тра, 2018 12:35
Живите своим умом!
Додано: Чет 10 тра, 2018 12:40
а как без торговца если :
часть 8 статьи 17 Закона про ценные бумаги и фондовый рынок
"8. Правочини щодо цінних паперів повинні вчинятися за участю або посередництвом торгівця цінними паперами, крім випадків:
розміщення емітентом власних цінних паперів;
викупу та продажу емітентом власних цінних паперів;
проведення розрахунків з використанням неемісійних цінних паперів;
розміщення казначейських зобов’язань України;
внесення цінних паперів до статутного (складеного) капіталу юридичних осіб;
дарування цінних паперів;
спадкування та правонаступництва цінних паперів;
вчинення правочинів, пов’язаних з виконанням судових рішень;
вчинення правочинів у процесі приватизації."
И это пройдёт ©
Додано: Чет 10 тра, 2018 13:05
ChuLock
Точно, попутал с обычным байбеком, когда выкупает эмитент. Спасибо. Тогда ТЦБ должен все считать
ПС. У меня только аваль остался, все мысли о нем. ЗО дней на подачу требования тикают, а срез на двд не объявляют
Востаннє редагувалось Камикадзе в Чет 10 тра, 2018 13:26, всього редагувалось 1 раз.
"Всё проходит, и это пройдёт"
Додано: Чет 10 тра, 2018 13:21
Какой именно Торговец считает?
Приобретение через Брокера, а выплату делает ПУМБ.
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