|
|
|
Идеи: портфель
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 10 тра, 2018 13:21
Камикадзе
та там походу " в поле" всё будет нарабатываться .
вскрытие покажет © )
И это пройдёт ©
-
ChuLock
-
-
- Повідомлень: 2097
- З нами з: 05.07.08
- Подякував: 878 раз.
- Подякували: 235 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 тра, 2018 13:25
Мечтательный бычок написав:
Какой именно Торговец считает?
Приобретение через Брокера, а выплату делает ПУМБ.
Пусть у них голова болит, на то и налоговый агент
"Всё проходит, и это пройдёт"
-
Камикадзе
-
-
- Повідомлень: 1786
- З нами з: 04.09.11
- Подякував: 533 раз.
- Подякували: 904 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 10 тра, 2018 13:28
Камикадзе написав: Мечтательный бычок написав:
Какой именно Торговец считает?
Приобретение через Брокера, а выплату делает ПУМБ.
Пусть у них голова болит, на то и налоговый агент
А кто-то уже проходил подобную процедуру по Сквизу через ПУМБ ?
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 27076
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2623 раз.
- Подякували: 3759 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 10 тра, 2018 13:30
ChuLock написав: Камикадзе написав:
....Налогообложение регулируется (для физлиц) п.170.2 НКУ как продажа вне биржи без участия ТЦБ.
а как без торговца если :
часть 8 статьи 17 Закона про ценные бумаги и фондовый рынок
"8. Правочини щодо цінних паперів повинні вчинятися за участю або посередництвом торгівця цінними паперами, крім випадків:
розміщення емітентом власних цінних паперів;
викупу та продажу емітентом власних цінних паперів;
проведення розрахунків з використанням неемісійних цінних паперів;
розміщення казначейських зобов’язань України;
внесення цінних паперів до статутного (складеного) капіталу юридичних осіб;
дарування цінних паперів;
спадкування та правонаступництва цінних паперів;
вчинення правочинів, пов’язаних з виконанням судових рішень;
вчинення правочинів у процесі приватизації."
Мои мысли не подавать в налоговую по сквиз-ауту. Выкупает кипрская компания Барленко. Раз она не удержала подоходный это ее проблемы. Чтобы это стало моими проблемами Барленко (кипрская компания) должна подать в мою налоговую сведения о выплате. Правда это может сделать ПУМБ, а вообще конечно пока вопрос конкретно не урегулирован, могут к 2019 году внести правки в Налоговый кодекс, посмотрим.
-
Пенсионер
-
-
- Повідомлень: 1667
- З нами з: 13.10.08
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 175 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 тра, 2018 13:30
Камикадзе написав:ChuLock
Точно, попутал с обычным байбеком, когда выкупает эмитент. Спасибо. Тогда ТЦБ должен все считать
ПС. У меня только аваль остался, все мысли о нем. ЗО дней на подачу требования тикают, а срез на двд не объявляют
Если дата подачи 22.05, а дата среза (к примеру) 23.05 - то в пролёте с дивами? Почему?
В борьбе обретёшь ты право своё.
-
lrs7719
-
-
- Повідомлень: 1248
- З нами з: 13.07.16
- Подякував: 167 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 тра, 2018 13:32
zzzzzz написав: Камикадзе написав: Мечтательный бычок написав:
Какой именно Торговец считает?
Приобретение через Брокера, а выплату делает ПУМБ.
Пусть у них голова болит, на то и налоговый агент
А кто-то уже проходил подобную процедуру по Сквизу через ПУМБ ?
я забрал деньги за ммки и азст, товарищ за днен. Никаких налогов не удержали
-
reestr
-
-
- Повідомлень: 918
- З нами з: 10.08.10
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 311 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 тра, 2018 13:36
Барленко не при делах.
Выплату денег производит ПУМБ.
В безотзывном требовании в конце написано, что ПУМБ не удерживает ничего.
Мне кажется, что под каждый сквиз нужно запасаться отчетами брокера (и прикладывать ихк годовой декларации).
Вот тут может нарисоваться небольшой пи...ец: покупка была на орг.рынке, а продажа на неорг.рынке. Согласно методики о расчете инвестприбыли такая продажа облагается без вычета затрат на приобретение.
Востаннє редагувалось Мечтательный бычок
в Чет 10 тра, 2018 13:41, всього редагувалось 1 раз.
-
Мечтательный бычок
-
-
- Повідомлень: 546
- З нами з: 03.10.12
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 тра, 2018 13:37
reestr
Так и есть все собранное непосильным трудом с 2015 по 2017 года (Западэнерго, Днепренерго, Азовка, Гоки, теперь вот Авдеевка) все ушло к Барленко. Налогов Пумб не удерживает.
-
Пенсионер
-
-
- Повідомлень: 1667
- З нами з: 13.10.08
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 175 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 тра, 2018 13:39
Мечтательный бычок написав:
Какой именно Торговец считает?
Приобретение через Брокера, а выплату делает ПУМБ.
Пусть у них голова болит, на то и налоговый агент[/quote]
А кто-то уже проходил подобную процедуру по Сквизу через ПУМБ ?[/quote]
я забрал деньги за ммки и азст, товарищ за днен. Никаких налогов не удержали[/quote]
Не поторопились ли Вы с азст? Хз как сложится. Там Кинто вроде зарубился по цене выкупа. Может и пересмотрят. А Вы типа согласились с 0,564грн/акцию.
-
Мечтательный бычок
-
-
- Повідомлень: 546
- З нами з: 03.10.12
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 тра, 2018 14:05
lrs7719 написав:
Если дата подачи 22.05, а дата среза (к примеру) 23.05 - то в пролёте с дивами? Почему?
Это вы для поддержания диалога прикалываетесь?
Если не объявят срез до 27.05, то я лично пролетаю с байбеком. Буду держаться до сквиза, но добровольно аваль не сдам
"Всё проходит, и это пройдёт"
-
Камикадзе
-
-
- Повідомлень: 1786
- З нами з: 04.09.11
- Подякував: 533 раз.
- Подякували: 904 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|166
|70520
|
|