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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2013201420152016>

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 50
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
32%
16
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
8%
4
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
10
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
18%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
22%
11
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 13:21

Камикадзе

та там походу " в поле" всё будет нарабатываться .
вскрытие покажет © )
И это пройдёт ©
ChuLock
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 13:25

  Мечтательный бычок написав:Какой именно Торговец считает?
Приобретение через Брокера, а выплату делает ПУМБ.


Пусть у них голова болит, на то и налоговый агент
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 13:28

  Камикадзе написав:
  Мечтательный бычок написав:Какой именно Торговец считает?
Приобретение через Брокера, а выплату делает ПУМБ.


Пусть у них голова болит, на то и налоговый агент



А кто-то уже проходил подобную процедуру по Сквизу через ПУМБ ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 13:30

  ChuLock написав:
  Камикадзе написав:
....Налогообложение регулируется (для физлиц) п.170.2 НКУ как продажа вне биржи без участия ТЦБ.



а как без торговца если :
часть 8 статьи 17 Закона про ценные бумаги и фондовый рынок
"8. Правочини щодо цінних паперів повинні вчинятися за участю або посередництвом торгівця цінними паперами, крім випадків:

розміщення емітентом власних цінних паперів;

викупу та продажу емітентом власних цінних паперів;

проведення розрахунків з використанням неемісійних цінних паперів;

розміщення казначейських зобов’язань України;

внесення цінних паперів до статутного (складеного) капіталу юридичних осіб;

дарування цінних паперів;

спадкування та правонаступництва цінних паперів;

вчинення правочинів, пов’язаних з виконанням судових рішень;

вчинення правочинів у процесі приватизації."

Мои мысли не подавать в налоговую по сквиз-ауту. Выкупает кипрская компания Барленко. Раз она не удержала подоходный это ее проблемы. Чтобы это стало моими проблемами Барленко (кипрская компания) должна подать в мою налоговую сведения о выплате. Правда это может сделать ПУМБ, а вообще конечно пока вопрос конкретно не урегулирован, могут к 2019 году внести правки в Налоговый кодекс, посмотрим.
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 13:30

  Камикадзе написав:ChuLock

Точно, попутал с обычным байбеком, когда выкупает эмитент. Спасибо. Тогда ТЦБ должен все считать

ПС. У меня только аваль остался, все мысли о нем. ЗО дней на подачу требования тикают, а срез на двд не объявляют :(


Если дата подачи 22.05, а дата среза (к примеру) 23.05 - то в пролёте с дивами? Почему?
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 13:32

  zzzzzz написав:
  Камикадзе написав:
  Мечтательный бычок написав:Какой именно Торговец считает?
Приобретение через Брокера, а выплату делает ПУМБ.


Пусть у них голова болит, на то и налоговый агент



А кто-то уже проходил подобную процедуру по Сквизу через ПУМБ ?


я забрал деньги за ммки и азст, товарищ за днен. Никаких налогов не удержали
reestr
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 13:36

Re: Идеи: портфель

Барленко не при делах.
Выплату денег производит ПУМБ.
В безотзывном требовании в конце написано, что ПУМБ не удерживает ничего.
Мне кажется, что под каждый сквиз нужно запасаться отчетами брокера (и прикладывать ихк годовой декларации).
Вот тут может нарисоваться небольшой пи...ец: покупка была на орг.рынке, а продажа на неорг.рынке. Согласно методики о расчете инвестприбыли такая продажа облагается без вычета затрат на приобретение.
Востаннє редагувалось Мечтательный бычок в Чет 10 тра, 2018 13:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 13:37

reestr
Так и есть все собранное непосильным трудом с 2015 по 2017 года (Западэнерго, Днепренерго, Азовка, Гоки, теперь вот Авдеевка) все ушло к Барленко. Налогов Пумб не удерживает.
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 13:39

  Мечтательный бычок написав:Какой именно Торговец считает?
Приобретение через Брокера, а выплату делает ПУМБ.


Пусть у них голова болит, на то и налоговый агент[/quote]


А кто-то уже проходил подобную процедуру по Сквизу через ПУМБ ?[/quote]

я забрал деньги за ммки и азст, товарищ за днен. Никаких налогов не удержали[/quote]

Не поторопились ли Вы с азст? Хз как сложится. Там Кинто вроде зарубился по цене выкупа. Может и пересмотрят. А Вы типа согласились с 0,564грн/акцию.
Мечтательный бычок
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:05

  lrs7719 написав:Если дата подачи 22.05, а дата среза (к примеру) 23.05 - то в пролёте с дивами? Почему?


Это вы для поддержания диалога прикалываетесь? :)

Если не объявят срез до 27.05, то я лично пролетаю с байбеком. Буду держаться до сквиза, но добровольно аваль не сдам :evil:
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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