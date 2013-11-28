Камикадзе
та там походу " в поле" всё будет нарабатываться .
вскрытие покажет © )
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 10 тра, 2018 13:21
Камикадзе
та там походу " в поле" всё будет нарабатываться .
вскрытие покажет © )
И это пройдёт ©
Додано: Чет 10 тра, 2018 13:25
Пусть у них голова болит, на то и налоговый агент
"Всё проходит, и это пройдёт"
Додано: Чет 10 тра, 2018 13:28
А кто-то уже проходил подобную процедуру по Сквизу через ПУМБ ?
Живите своим умом!
Додано: Чет 10 тра, 2018 13:30
Мои мысли не подавать в налоговую по сквиз-ауту. Выкупает кипрская компания Барленко. Раз она не удержала подоходный это ее проблемы. Чтобы это стало моими проблемами Барленко (кипрская компания) должна подать в мою налоговую сведения о выплате. Правда это может сделать ПУМБ, а вообще конечно пока вопрос конкретно не урегулирован, могут к 2019 году внести правки в Налоговый кодекс, посмотрим.
Додано: Чет 10 тра, 2018 13:30
Если дата подачи 22.05, а дата среза (к примеру) 23.05 - то в пролёте с дивами? Почему?
В борьбе обретёшь ты право своё.
Додано: Чет 10 тра, 2018 13:32
я забрал деньги за ммки и азст, товарищ за днен. Никаких налогов не удержали
Додано: Чет 10 тра, 2018 13:36
Re: Идеи: портфель
Барленко не при делах.
Выплату денег производит ПУМБ.
В безотзывном требовании в конце написано, что ПУМБ не удерживает ничего.
Мне кажется, что под каждый сквиз нужно запасаться отчетами брокера (и прикладывать ихк годовой декларации).
Вот тут может нарисоваться небольшой пи...ец: покупка была на орг.рынке, а продажа на неорг.рынке. Согласно методики о расчете инвестприбыли такая продажа облагается без вычета затрат на приобретение.
Востаннє редагувалось Мечтательный бычок в Чет 10 тра, 2018 13:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 10 тра, 2018 13:37
reestr
Так и есть все собранное непосильным трудом с 2015 по 2017 года (Западэнерго, Днепренерго, Азовка, Гоки, теперь вот Авдеевка) все ушло к Барленко. Налогов Пумб не удерживает.
Додано: Чет 10 тра, 2018 13:39
Пусть у них голова болит, на то и налоговый агент[/quote]
А кто-то уже проходил подобную процедуру по Сквизу через ПУМБ ?[/quote]
я забрал деньги за ммки и азст, товарищ за днен. Никаких налогов не удержали[/quote]
Не поторопились ли Вы с азст? Хз как сложится. Там Кинто вроде зарубился по цене выкупа. Может и пересмотрят. А Вы типа согласились с 0,564грн/акцию.
Додано: Чет 10 тра, 2018 14:05
Это вы для поддержания диалога прикалываетесь?
Если не объявят срез до 27.05, то я лично пролетаю с байбеком. Буду держаться до сквиза, но добровольно аваль не сдам
"Всё проходит, и это пройдёт"
|